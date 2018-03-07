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Задержание подозреваемых в совершении преступления

В Кыргызстане задержана мошенница из Узбекистана

© Sputnik/ Евгений Биятов
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Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (98)
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Аферистка из Узбекистана обещала помочь жительнице Каракола, но обманным путем завладела ее личными вещами и скрылась. Подозреваемая задержана. Сейчас проверяется причастность женщины и ее возможных сообщников к другим преступлениям.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. В Караколе по подозрению в мошенничестве задержана гражданка Узбекистана, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу УВД Иссык-Кульской области.

По информации милиции, 42-летняя женщина "цыганской национальности" под предлогом снятия порчи выманивала у своих жертв ювелирные изделия и мобильные телефоны.

Как сообщили в пресс-службе, 8 февраля, придя домой и войдя в доверие к 45-летней жительнице областного центра, злоумышленница предложила ей снять порчу. Во время проведения своего обряда подозреваемая в мошенничестве смогла завладеть четырьмя мобильными телефонами различных марок.

Наручники на столе
© Flickr/ Jordan Gillespie
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По данному факту следственной службой городской милиции возбуждено уголовное дело по статье 166 "Мошенничество" Уголовного кодекса КР. В настоящее время идут следственные мероприятия.

По мнению сотрудников милиции, задержанная могла работать в паре со знакомыми, которые также были доставлены в городской отдел внутренних дел. Проверяется их причастность к аналогичным преступлениям.

Есть и другие способы мошенничества, которые "принесли" в Кыргызстан иностранные граждане. К примеру, в Бишкеке были задержаны камерунец и гвинеец, которые хотели превратить бумагу в доллары.

Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (98)
Теги:
Кыргызстан, Мошенничество



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