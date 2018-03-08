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Выборы в России. Архивное фото.

Более 300 наблюдателей аккредитованы от СНГ на выборы президента в России

© Sputnik/ Алексей Куденко
В мире
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Среди наблюдателей представители девяти стран СНГ, которые приедут на выборы в Россию 18 марта

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Более 300 наблюдателей от СНГ аккредитованы в ЦИК РФ в связи с предстоящими 18 марта президентскими выборами.

"По состоянию на 7 марта 2018 года в составе миссии аккредитовано более 300 наблюдателей. Среди них представители из девяти государств Содружества (кроме Украины и России), межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ, парламентского собрания Союза Беларуси и РФ, парламентской ассамблеи ОДКБ и исполнительного комитета СНГ", — говорится в сообщении исполнительного комитета СНГ.

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В рамках наблюдения за выборами долгосрочные наблюдатели от СНГ провели встречи с председателями избирательных комиссий Башкирии, Хабаровского края, Москвы.

Ранее в феврале руководитель миссии Виктор Гуминский сообщал, что всего в ее состав войдут около 300 человек, в том числе 40 долгосрочных наблюдателей. В состав "долгосрочников" в основном входят представители дипломатических миссий стран СНГ. Краткосрочные наблюдатели прибудут в Россию примерно за 2-3 дня до выборов. 

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

Теги:
президент, выборы, СНГ, Россия



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