Дональд Трамп согласен встретиться с Ким Чен Ыном, но при условии

Однако переговоры пройдут после "конкретных шагов" со стороны КНДР, подчеркнул американский президент

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая. Такое заявление сделал советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ен, сообщает РИА Новости.

Чон Ый Ен отметил, что давление на КНДР продолжится, пока Северная Корея не воплотит свои слова в конкретные дела.

© Sputnik/ Илья Питалев КНДР не стремится к войне с США, но и избегать ее не будет

При этом Дональд Трамп пояснил, что встреча с северокорейским лидером состоится только после "конкретных шагов" со стороны КНДР.

"Президент не будет проводить встречу, пока не увидит конкретных шагов и конкретных действий, предпринятых Северной Кореей таким образом, чтобы президент кое-что получил (до проведения встречи)", — заявила пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс.

Отметим, Трамп принял приглашение Ким Чен Ына встретиться для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова.