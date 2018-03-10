Захватчик и заложники погибли в Доме ветеранов в Калифорнии

Губернатор Калифорнии подтвердил гибель трех заложников в доме для ветеранов

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Трое заложников, захваченных в доме ветеранов в Калифорнии, погибли. Эту информацию подтвердил губернатор Калифорнии Джерри Браун, передает РИА Новости.

В пятницу, 9 марта, в крупнейшем в США доме ветеранов в Юнтвиле (штат Калифорния) была открыта стрельба. После стало известно, что вооруженный мужчина удерживает в заложниках трех человек.

В результате женщины-заложницы погибли. Сообщается, что злоумышленник тоже мертв.

По данным местных СМИ, 36-летний подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами. Две недели назад он был исключен из этой программы, сотрудниками которой являлись женщины-заложницы.