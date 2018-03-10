Родители попали в больницу, съев кекс с марихуаной своего сына

Молодой кулинар решил самостоятельно испечь кекс по "амстердамскому" рецепту, что стало причиной отравления его собственных родителей

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Молодой итальянец, экспериментируя в кулинарии, случайно отравил своих родителей марихуаной, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Семейная пара из северного региона Фриули нашла на кухне свежеиспеченный кекс, который их 20-летний сын оставил остывать на столе. Они попробовали десерт, после чего почувствовали себя плохо — они почувствовали тошноту и сильную головную боль.

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В больнице, куда их доставили позднее, были проведены необходимые анализы, которые выявили причину плохого самочувствия — отравление наркотиками.

Врачи незамедлительно сообщили об этом правоохранительным органам.

На допросе сын несчастных родителей признался, что добавил в тесто солидную дозу марихуаны, так как хотел самостоятельно испечь кекс по "амстердамскому" рецепту. Обычно при изготовлении этого блюда в тесто добавляют спиртное или коноплю.

Остаток выпечки был конфискован, а молодому человеку будет предъявлено обвинение в хранении наркотиков.