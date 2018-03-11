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Президент РФ В. Путин дал интервью телеканалу Эн-би-си

Путин поделился мыслями о своем преемнике

© Sputnik/ Алексей Дружинин
В мире
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Российский выразил надежду, что его преемник не станет разрушать все, сделанное им на посту президента, а наоборот, продолжит начатое

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал, что начал думать о собственном преемнике с момента, когда стал главой государства, с 2000 года. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC, которое опубликовала пресс-служба Кремля.

Однако, по словам главы государства, неважно, ому он симпатизирует, потому что главный выбор сделает народ.

"Всё равно, симпатизирую я кому то или, наоборот, мне кто то не нравится, кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане Российской Федерации", — сказал он.

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Отвечая на вопрос журналистки Меган Келли о том, что будет после прихода на пост президента других людей, Путин подчеркнул, что разрушения всего сделанного им ранее.

"Почему вы думаете, что обязательно после меня к власти в России должны прийти люди, которые готовы будут разрушить всё, что сделано мною за последние годы? Может быть, наоборот, это будут люди, которые захотят укрепить Россию, создать для неё будущее, создать для неё платформу развития для следующих поколений. Почему вы вдруг решили, что придут разрушители, которые всё будут разрушать и уничтожать? Может быть, кому то этого бы и хотелось, в том числе и в Соединённых Штатах", — сказал он.

При этом российский лидер выразил уверенность, что США заинтересованы в стабильной России.

"Соединённые Штаты, как мне кажется, как раз заинтересованы в другом — в том, чтобы Россия была стабильной, процветающей и развивающейся страной, если у вас есть, конечно, возможность, заглянуть хотя бы на 25-50 лет вперёд", — добавил он.

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Теги:
Владимир Путин, Россия, Политика



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