Вечный председатель: главе КНР разрешили править бессрочно

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей практически единогласно одобрили внесение в Конституцию страны поправки, отменяющей ограничение двумя пятилетними сроками пребывания на посту председателя и вице-председателя КНР.
Таким образом, глава Китая может избираться без ограничений каждые пять лет на сессии законодательного органа, передает РИА Новости.
Собрание проголосовало за изменение Конституции почти в полном составе: 2958 голосов "за", два "против", трое воздержались. Один бюллетень был признан недействительным.
Кроме того, депутаты проголосовали по внесению поправок в более чем 20 статей Конституции.