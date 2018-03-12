Спецслужбы уничтожили группу террористов в Саратовской области

Ликвидированы члены законспирированной террористической ячейки, которые планировали провести террористическую атаку в регионе.

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт, планировавшийся членами законспирированной террористической ячейки, сообщает пресс-служба ведомства.

ФСБ РФ ФСБ РФ предотвратила теракт в Саратовской области

ФСБ РФ ФСБ РФ предотвратила теракт в Саратовской области

В воскресенье, 11 марта, при попытке задержания следовавшие на автомобиле преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам органов безопасности.В ходе завязавшегося боестолкновения они получили ранения, несовместимые с жизнью.

"В ходе осмотра места происшествия обнаружены использовавшиеся террористами пистолеты ТТ и ПМ, самодельная ручная граната, а также самодельное взрывное устройство мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами", — говорится в сообщении.

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Управление ФСБ России по Саратовской области возбудило уголовное дело с квалификацией "приготовление к террористическому акту".

Комментируя инцидент, губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил, что силовики сработали оперативно, четко и профессионально.

ФСБ РФ ФСБ РФ предотвратила теракт в Саратовской области

"На территории региона принимаются необходимые меры по обеспечению общественной безопасности и правопорядка, на это нацелена работа правоохранительных структур. Выстроено четкое взаимодействие с органами власти всех уровней для проведения комплексных оперативных и профилактических мероприятий", —процитировала слова Радаева начальник его пресс-службы Нина Попова.