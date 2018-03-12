Армянский священник заявил, что раскрыл тайну Благодатного огня

Коптский священник попросил журналистов выключить камеру во время интервью с представителем армянской церкви в Храме Гроба Господня, так как посчитал ложью его слова о схождении Благодатного огня

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Священник Самуил Агоян, представляющий армянскую патриархию, разругался с представителем коптской церкви из-за слов о тайне схождения Благодатного огня.

Словесная перепалка началась во время съемок репортажа в Храме Гроба Господня, передает РИА Новости.

В интервью израильскому журналисту Агоян рассказал, как происходит сошествие Благодатного огня. По его утверждению, он трижды наблюдал, как патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады, и ничего мистического в этом нет. "Бог творит чудеса, но не на потеху людям", — заключил спикер.

Это заявление разозлило представителя коптской церкви, который стоял рядом с Агояном и потребовал немедленно остановить съемку.

"Остановите камеру, он лжет!" — заявил священник.

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Агоян возразил, что копты при зажигании огня не присутствуют, но оппонент продолжил обвинять армянского коллегу во лжи.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Он сходит на богослужении накануне православной Пасхи в Великую субботу в храме Гроба Господня. Вынос пасхального огня символизирует выход из Гроба "Света Истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа.

В настоящее время церемонию проводят священнослужители Иерусалимской православной церкви, Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, а также Коптской и Сирийской церкви.