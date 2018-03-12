Армянский священник заявил, что раскрыл тайну Благодатного огня

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Священник Самуил Агоян, представляющий армянскую патриархию, разругался с представителем коптской церкви из-за слов о тайне схождения Благодатного огня.
Словесная перепалка началась во время съемок репортажа в Храме Гроба Господня, передает РИА Новости.
В интервью израильскому журналисту Агоян рассказал, как происходит сошествие Благодатного огня. По его утверждению, он трижды наблюдал, как патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады, и ничего мистического в этом нет. "Бог творит чудеса, но не на потеху людям", — заключил спикер.
Это заявление разозлило представителя коптской церкви, который стоял рядом с Агояном и потребовал немедленно остановить съемку.
"Остановите камеру, он лжет!" — заявил священник.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Он сходит на богослужении накануне православной Пасхи в Великую субботу в храме Гроба Господня. Вынос пасхального огня символизирует выход из Гроба "Света Истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа.
В настоящее время церемонию проводят священнослужители Иерусалимской православной церкви, Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, а также Коптской и Сирийской церкви.