Проголосовать на выборах президента Азербайджана можно будет в 32 странах

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Избирательные пункты для голосования на выборах президента Азербайджана будут созданы в 32 странах, в том числе в посольстве республики в России.

Выборы президента Азербайджана пройдут 11 апреля. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Натик Мамедов сообщил в субботу, что за рубежом будет создан 41 избирательный пункт, в которых проголосуют свыше 13 тысячи человек, пишет РИА Новости.

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"В 32 странах, где расположены дипломатические корпуса и консульства Азербайджана, будет создан 41 избирательный пункт. Это посольства Азербайджана в Германии, США, Австрии, Беларуси, Бельгии, ОАЭ, Британии, Чехии, Китае, Франции, Грузии, Иордании, Иране, Испании, Италии, Швейцарии, Швеции, Казахстане, Катаре, Кыргызстане, Латвии, Литве, Венгрии, Молдове, Нидерландах, Узбекистане, Польше, России, Саудовской Аравии, Турции, Украине и Греции", — сообщали РИА Новости в МИД страны.

Также избирательные пункты планируется создать в генконсульствах страны в Актау, Батуми, Дубае, Стамбуле, Лос-Анджелесе, Санкт-Петербурге, Тебризе, Екатеринбурге, представительстве посольства Азербайджана в городе Алматы.