ЕС продлил еще на полгода антироссийские санкции

Ограничительные меры касаются 150 человек и 38 российских компаний. В России считают, что этот шаг особо не повлияет на развитие экономики страны

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Совет ЕС продлил еще на полгода, до 15 сентября, санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из-за ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные релиза Совета.

© AP Photo/ Virginia Mayo Европейцы считают неприемлемыми новые санкции США

"Совет продлил ограничительные меры за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2018 года. Меры содержат заморозку активов и ограничения на поездки. Они продолжают применяться к 150 людям и 38 организациям", — говорится в документе.

Согласно релизу, оценка ситуации Евросоюзом не дает возможности изменить санкционный режим.

Юридические акты по этому продлению санкций будут опубликованы в Официальном журнале ЕС 13 марта, говорится в сообщении.

Между тем в России эти меры не вызывают панических настроений.

РИА Новости опросило ряд экспертов, которые отметили, что продление санкций не несет в себе негатива, в целом их влияние на российскую экономику постепенно сокращается.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались. Их список постоянно расширялся.