ЕС продлил еще на полгода антироссийские санкции

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Совет ЕС продлил еще на полгода, до 15 сентября, санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из-за ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные релиза Совета.
Согласно релизу, оценка ситуации Евросоюзом не дает возможности изменить санкционный режим.
Юридические акты по этому продлению санкций будут опубликованы в Официальном журнале ЕС 13 марта, говорится в сообщении.
Между тем в России эти меры не вызывают панических настроений.
РИА Новости опросило ряд экспертов, которые отметили, что продление санкций не несет в себе негатива, в целом их влияние на российскую экономику постепенно сокращается.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались. Их список постоянно расширялся.