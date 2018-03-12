При крушении самолета в Непале погибли не менее 39 человек

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В результате крушения в Непале самолета бангладешской авиакомпании US-Bangla погибли не менее 39 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря непальской полиции Мануша Ньюпана.

Самолет следовал по маршруту Дакка — Катманду.

"Нам удалось спасти и госпитализировать 31 пассажира. Восемь человек скончались в больнице, тела еще 31 пассажира были извлечены (на месте крушения. — Ред.) в аэропорту", — сообщил собеседник агентства.

Во время захода на посадку самолет US-Bangla не попал на взлетно-посадочную полосу, а вместо этого упал на футбольное поле к востоку от Международного аэропорта Катманду имени Трибхувана. Вскоре после крушения воздушное судно загорелось. На месте аварии работают спасатели.

Ранее Посольство РФ в Непале сообщило РИА Новости, что, по предварительным данным, граждан РФ в самолете не было.

Администрация аэропорта предполагает, что причиной крушения могла стать неисправность техники.