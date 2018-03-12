21:14 12 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Девушки Таджикистана

Госслужащих Таджикистана обязали делать зарядку

Фото: Пресс-служба президента Таджикистана
В мире
Получить короткую ссылку
43 0 0

Утренняя зарядка будет проводиться каждую субботу до конца года во всех городах и районах Таджикистана, сообщил глава Комитета по делам молодежи и спорта страны Ахтам Абдуллозода

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Сотрудников всех государственных ведомств, учреждений и организаций в Таджикистане обязали по субботам участвовать в утренней зарядке, сообщил журналистам глава Комитета по делам молодежи и спорта страны Ахтам Абдуллозода.

"Исполнительный аппарат президента Таджикистана утвердил план мероприятий, согласно которому утренняя зарядка будет проводиться каждую субботу до конца года во всех городах и районах страны", — сказал он.

Архивное фото узбекских милиционеров
© Flickr / Peretz Partensky
Узбекская милиция. Перезагрузка
По его словам, инициатор субботней зарядки — исполнительный аппарат президента Таджикистана.

С января прошлого года зарядкой, кроссом и плаванием два раза в неделю занимаются все сотрудники МВД Таджикистана. Заниматься спортом их обязал глава министерства Рамазон Рахимзода, чтобы они привели себя в хорошую физическую форму и избавились от лишнего веса.

Первыми на подобную зарядку по графику в минувшую субботу у столичного "Манежа" вышли служащие Комитета по строительству и архитектуре Таджикистана, пишет Sputnik Таджикистан.

В предстоящую субботу в 7.00 на зарядку выйдут сотрудники Госкомитета по телерадиовещанию, Комитета по землеустройству и геодезии, Комитета по делам женщин и семьи, Комитета по охране окружающей среды, студенты Педагогического университета.

Теги:
спорт, госслужащие, Эмомали Рахмон, Таджикистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • В ходе широкомасштабных учений проводится передислокация войск
    Перегруппировка

    В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко, архивное фото
    Есть что обсудить

    Высшему руководству России и Беларуси предстоит серьезно обсудить и проанализировать ряд вопросов после президентских выборов в России.

  • Секретарь совбеза Мухамед Килба
    Абсурдная инспекция

    Секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба назвал абсурдными планы США с помощью Грузии проинспектировать абхазскую территорию с воздуха.

  • Роберт Кочарян
    Не пойду!

    Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.

  • Северный терминал аэропорта Рига
    Вернись, я оплачу!

    В Латвии запущен пилотный проект, который призван помочь вернуться на родину трудовым мигрантам – на эти цели выделено 425 тысяч евро.

  • Трубы для Северного потока, архивное фото
    Лозунги бессилья

    Политические лозунги Вильнюса, Риги и Варшавы не заставят другие европейские страны отказаться от российского газа, уверен эксперт.

  • Фермеры распылили сухое молоко, архивное фото
    Дает корова молоко

    Почему только половина производимого в Молдове молока отправляется на переработку, а число коров медленно, но постоянно снижается?

  • Труба для Северного потока - 2
    Я это вам не подпишу!

    Почему подписи спикера Эстонского парламента нет под совместным заявлением стран Балтии и Польши против строительства "Северного потока-2"?

  • Гурам Карсанов
    Авто от президента

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Перспективное такси
Ноу-хау от советских дизайнеров: задумки, опередившие время
От Матроскина и Кощея до Шелленберга и Людовика - лучшие роли Олега Табакова
От Матроскина и Кощея до Шелленберга и Людовика - лучшие роли Олега Табакова
ОРЗ
Жизнь без простуды, или Как победить ОРЗ

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054