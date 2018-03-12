Госслужащих Таджикистана обязали делать зарядку

Утренняя зарядка будет проводиться каждую субботу до конца года во всех городах и районах Таджикистана, сообщил глава Комитета по делам молодежи и спорта страны Ахтам Абдуллозода

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Сотрудников всех государственных ведомств, учреждений и организаций в Таджикистане обязали по субботам участвовать в утренней зарядке, сообщил журналистам глава Комитета по делам молодежи и спорта страны Ахтам Абдуллозода.

"Исполнительный аппарат президента Таджикистана утвердил план мероприятий, согласно которому утренняя зарядка будет проводиться каждую субботу до конца года во всех городах и районах страны", — сказал он.

По его словам, инициатор субботней зарядки — исполнительный аппарат президента Таджикистана.

С января прошлого года зарядкой, кроссом и плаванием два раза в неделю занимаются все сотрудники МВД Таджикистана. Заниматься спортом их обязал глава министерства Рамазон Рахимзода, чтобы они привели себя в хорошую физическую форму и избавились от лишнего веса.

Первыми на подобную зарядку по графику в минувшую субботу у столичного "Манежа" вышли служащие Комитета по строительству и архитектуре Таджикистана, пишет Sputnik Таджикистан.

В предстоящую субботу в 7.00 на зарядку выйдут сотрудники Госкомитета по телерадиовещанию, Комитета по землеустройству и геодезии, Комитета по делам женщин и семьи, Комитета по охране окружающей среды, студенты Педагогического университета.