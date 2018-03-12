От Матроскина и Кощея до Шелленберга и Людовика - лучшие роли Олега Табакова

В Москве на 83 году жизни скончался актер и режиссер, художественный руководитель театра МХТ имени А.П.Чехова Олег Табаков.

В историю отечественного кино и мультипликации Олег Табаков вошел своими многочисленными яркими обраами. За свою более чем полувековую сценическую карьеру он сыграл около 200 ролей на сцене и на экранах. Среди его самых запоминающихся образов шеф Штирлица Шелленберг из кинофильма "Семнадцать мгновений весны", король Людовик XIII из "Трех мушкетеров", ковбой из советского вестерна "Человек с бульвара Капуцинов" и еще десятки ярких ролей.

© Sputnik/ Владимир Астапкович Скончался актер и режиссер Олег Табаков

Для детей Табаков навсегда останется мудреным котом Матроскиным из Простоквашино, а также Кощеем Бессмертный из детской сказки "После дождичка в четверг".

На сцене созданной им "Табакерки" Олег Павлович воплощал самые смелые театральные идеи, оставаясь в ногу со временем, но не отходя от канонов этого искусства.

Самые яркие роли мастера смотрите в нашей видеоподборке.