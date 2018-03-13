14:55 13 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Посольство РФ в Вашингтоне

Над зданием Посольства России в США заметили американский вертолет

© Sputnik/ Алексей Агарышев
В мире
Получить короткую ссылку
10802

Российские дипломаты предположили, что американцы совершили еще одну попытку найти следы вмешательства РФ в американские выборы

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Российские дипломаты заявили о том, что американский вертолет кружил над Посольством РФ в Вашингтоне и освещал его прожектором.

Как говорится в сообщении полпредства в Twitter, воздушное судно заметили над территорией диппредставительства в воскресенье вечером.
Дипломаты высказали предположение, что вертолет мог заниматься поиском "российского вмешательства в американские выборы".

"Что же такое искал американский вертолет на территории российского посольства вчера вечером? "Странная" неполадка навигационного оборудования в центре столицы США? Или еще одна отчаянная попытка найти следы российского вмешательства?" — пишут представители посольства России.

Дипломаты дополнили запись эмодзи в виде летающей тарелки и проиллюстрировали ее фотографией вертолета.

По теме

Трамп согласился с обвинениями разведки США о вмешательстве в выборы
Глава ЦРУ полагает, что Путин запугал Трампа
Теги:
Вертолет, США, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Нефтяные станки-качалки, фото из архива
    Меньше нефти!

    Как Азербайджан перевыполняет план по снижению добычи углеводородов в соответствии с Венскими соглашениями.

  • Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства
    Только тешатся

    Разногласия по разным вопросам в Союзном государстве Беларуси и России являются частью естественных процессов, считает госсекретарь СГ Григорий Рапота.

  • Вид на дома в селе Приморское в районе взрыва. Кадры с беспилотника
    Миллион квадратов смерти

    Более миллиона квадратных метров территории очистили от неразорвавшихся снарядов в абхазском селе Приморское, где в 2017 году сдетонировал склад боеприпасов.

  • Реактивная система залпового огня Смерч
    Гонка вооружений

    Армения и Азербайджан в 2016-2017 гг. закупили вооружений на сумму около 700 миллионов долларов – Sputnik узнал, кто потратился больше.

  • Латвийский военный
    Военные прогульщики

    Латвийские резервисты отказываются посещать обязательные военные учения – государство наказывает их штрафом в 10 евро.

  • Портфель в руках чиновника, архивное фото
    Литовское кумовство

    Президент Литвы Даля Грибаускайте объявила войну кумовству в госсекторе – для этого она предложила внести изменения в Трудовой кодекс.

  • валюта
    Глубже и глубже

    Молдова продолжает скатываться в долговую яму – Sputnik посчитал, сколько должен каждый гражданин республики.

  • Пикет у ворот мясокомбината в Раквере
    Стоять до конца!

    Забастовка работников скотобойни Раквереского мясокомбината в Эстонии побила рекорд продолжительности – противостояние продолжается уже 34 дня.

  • Досрочное голосование на выборах президента РФ
    Досрочный выбор

    Во всех районах Южной Осетии проходит второй этап досрочного голосования по выборам президента России.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Сбор труппы в МХТ им Чехова
Воспоминания живут вечность: лучшие роли Олега Табакова в фотографиях
Выставка узбекских товаров в Душанбе
Продукция на любой вкус: как проходит выставка узбекских товаров в Душанбе
Итоги встречи Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева в Душанбе
С какими итогами Мирзиёев вернулся из Душанбе

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054