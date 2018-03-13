Над зданием Посольства России в США заметили американский вертолет

Российские дипломаты предположили, что американцы совершили еще одну попытку найти следы вмешательства РФ в американские выборы

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Российские дипломаты заявили о том, что американский вертолет кружил над Посольством РФ в Вашингтоне и освещал его прожектором.

Как говорится в сообщении полпредства в Twitter, воздушное судно заметили над территорией диппредставительства в воскресенье вечером.

Дипломаты высказали предположение, что вертолет мог заниматься поиском "российского вмешательства в американские выборы".

What was American helicopter searching for at the Russian Embassy's premises yesterday night? "Strange" malfunction of navigation equipment in the center of the US🇺🇸 capital? Or another desperate attempt to find traces of #RussianMeddling🛸? pic.twitter.com/LHUhYjKz5K — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 13 марта 2018 г.

"Что же такое искал американский вертолет на территории российского посольства вчера вечером? "Странная" неполадка навигационного оборудования в центре столицы США? Или еще одна отчаянная попытка найти следы российского вмешательства?" — пишут представители посольства России.

Дипломаты дополнили запись эмодзи в виде летающей тарелки и проиллюстрировали ее фотографией вертолета.