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Тереза Мэй.

Тереза Мэй обвинила Россию в использовании запрещенного химоружия "Новичок"

© REUTERS/ DYLAN MARTINEZ
В мире
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Премьер Великобритании заявила, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое во времена СССР производилось в Узбекистане. Россия назвала заявление цирком и сообщила, что запасы уничтожены

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Россия не только прекратила производство газа "Новичок", но и уничтожила все его запасы, что подтверждено международными наблюдателями Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, ранее заявила, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", разработанным в России.

"Сначала США расследуют якобы вмешательство России в американские выборы, затем был организован допинг-скандал, а теперь ситуация с отравлением экс-сотрудника ГРУ", — подчеркнул первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров.

По его мнению, в отравлении бывшего российского офицера, выданного Великобритании, заинтересованы либо британские спецслужбы, либо третья сторона. "Нервно-паралитический газ "Новичок" создавался в Советском Союзе, производился в Узбекистане. Затем это вещество разошлось по всем бывшим советским республикам", — пояснил сенатор.

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© Sputnik.
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Он подчеркнул, что "Россия уничтожила это химическое вещество в соответствии с международными договоренностями". Вместе с тем он не исключил, что это вещество могло быть получено откуда-то, "чтобы подогреть эту русофобскую ситуацию".

"Россия не только прекратила выпуск нервно-паралитических газов, в том числе "Новичка", но и полностью уничтожила все их запасы. Это было сделано в соответствии с международными соглашениями под контролем международных наблюдателей ОЗХО", — заявил РИА Новости ветеран спецслужб, сенатор Игорь Морозов.

Сенатор сообщил, что изготовление "Новичка" в подпольных условиях "хотя и опасно, но возможно". "Для этого необходимы лабораторные условия, специальное оборудование и соответствующие специалисты, обычный человек на коленке этого не сделает", — сказал он.

Вместе мы построим лучшую Британию – Мэй о новом политическом курсе страны
© Ruptly.
Вместе мы построим лучшую Британию – Мэй о новом политическом курсе
Премьер Британии заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство.

В МИД РФ назвали заявление Мэй по Скрипалю "цирковым шоу в британском парламенте", указав на начало очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Лондон не представил ни одного доказательства или официального запроса в связи с этим делом. Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин посоветовал британцам разобраться с отравлением Скрипаля на месте, перед тем как обсуждать инцидент с Россией.

Теги:
химическое оружие, Тереза Мэй, СССР, Великобритания, Узбекистан, Россия



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