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Деньги. Архивное фото.

Узбекистанец пытался перевести родственникам фальшивые деньги

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
В мире
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32301

Гражданин Узбекистана пытался перевести родственникам 187 тысяч рублей, среди которых была обнаружена фальшивая купюра. Мужчина сообщил сотрудникам полиции, что копил эти деньги несколько месяцев

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В Саранске полицейские изъяли у гражданина Узбекистана поддельную купюру номиналом одна тысяча рублей.

С фальшивкой мужчина пришел в банк, чтобы осуществить денежный перевод родственникам. 

Сигнал поступил от контролера-кассира финансового учреждения. Приехавшие на место происшествия силовики обнаружили купюру образца 1997 года и изъяли ее. По внешним признакам эта банкнота уже длительное время находилась в обороте.

"По предварительным данным, уроженец Республики Узбекистан решил осуществить денежный перевод родственникам и передал 187 тысяч рублей сотруднице банка, которая при проверке и выявила фальшивку", — передает пресс-служба МВД Мордовии.

Полицейским гражданин Узбекистана рассказал, что данную сумму он копил с зарплаты на протяжении нескольких месяцев. В настоящее время полицейские ищут подозреваемых, проводится проверка.

Теги:
фальшивые деньги, денежные переводы, Гражданин Узбекистана, Россия



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