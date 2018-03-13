Узбекистанец пытался перевести родственникам фальшивые деньги

Гражданин Узбекистана пытался перевести родственникам 187 тысяч рублей, среди которых была обнаружена фальшивая купюра. Мужчина сообщил сотрудникам полиции, что копил эти деньги несколько месяцев

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В Саранске полицейские изъяли у гражданина Узбекистана поддельную купюру номиналом одна тысяча рублей.

С фальшивкой мужчина пришел в банк, чтобы осуществить денежный перевод родственникам.

Сигнал поступил от контролера-кассира финансового учреждения. Приехавшие на место происшествия силовики обнаружили купюру образца 1997 года и изъяли ее. По внешним признакам эта банкнота уже длительное время находилась в обороте.

"По предварительным данным, уроженец Республики Узбекистан решил осуществить денежный перевод родственникам и передал 187 тысяч рублей сотруднице банка, которая при проверке и выявила фальшивку", — передает пресс-служба МВД Мордовии.

Полицейским гражданин Узбекистана рассказал, что данную сумму он копил с зарплаты на протяжении нескольких месяцев. В настоящее время полицейские ищут подозреваемых, проводится проверка.