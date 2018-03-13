Первый день Помпео: Трамп сменил руководителей Госдепа и ЦРУ

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Новым директором ЦРУ США впервые в истории стала женщина — Джина Хаспел, которая до этого занимала пост заместителя главы ведомства.
Майк Помпео, возглавлявший ЦРУ до этого дня, назначен на пост главы госдепартамента США.
"Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной, выбранной (на этот пост — ред.). Поздравляю всех!!!" — написал президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.
Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г.
Президент США Дональд Трамп объяснил отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона расхождением позиций и сообщил, что давно обсуждал с ним увольнение
"Мы говорили с ним об этом долгое время, мы хорошо ладим, но у нас разногласия во мнениях", — сказал Трамп журналистам президентского пула. Телеканал CNN транслировал подход президента к прессе.
В качестве примера своих расхождений с Тиллерсоном Трамп привел иранскую сделку.
"Я думаю, она ужасна, он считает, что она нормальна,… мы думали не одинаково, а с Майком Помпео мы мыслим одинаково", — сказал американский президент.
"Мы думаем по-разному,…я уважаю его ум, у нас хорошие отношения, но, назовите это химией, иногда люди просто хорошо ладят, с Майком Помпео я ладил с первой минуты", — сказал Трамп.
Во вторник утром Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона, пост госсекретаря займет Майк Помпео, занимавший до настоящего момента пост главы ЦРУ.