Первый день Помпео: Трамп сменил руководителей Госдепа и ЦРУ

Дональд Трамп сослался на расхождения во мнениях с Рексом Тиллерсоном, в частности, речь шла о ядерной сделке с Ираном

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Новым директором ЦРУ США впервые в истории стала женщина — Джина Хаспел, которая до этого занимала пост заместителя главы ведомства.

Майк Помпео, возглавлявший ЦРУ до этого дня, назначен на пост главы госдепартамента США.

"Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной, выбранной (на этот пост — ред.). Поздравляю всех!!!" — написал президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г.

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Президент США Дональд Трамп объяснил отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона расхождением позиций и сообщил, что давно обсуждал с ним увольнение

"Мы говорили с ним об этом долгое время, мы хорошо ладим, но у нас разногласия во мнениях", — сказал Трамп журналистам президентского пула. Телеканал CNN транслировал подход президента к прессе.

В качестве примера своих расхождений с Тиллерсоном Трамп привел иранскую сделку.

"Я думаю, она ужасна, он считает, что она нормальна,… мы думали не одинаково, а с Майком Помпео мы мыслим одинаково", — сказал американский президент.

© Sputnik/ Владимир Федоренко Иран может выйти из ядерной сделки, если будут восстановлены санкции

Говоря о Тиллерсоне он заявил, что "очень ценит его службу" и назвал его хорошим человеком.

"Мы думаем по-разному,…я уважаю его ум, у нас хорошие отношения, но, назовите это химией, иногда люди просто хорошо ладят, с Майком Помпео я ладил с первой минуты", — сказал Трамп.

Во вторник утром Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона, пост госсекретаря займет Майк Помпео, занимавший до настоящего момента пост главы ЦРУ.