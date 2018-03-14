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Профессор Кембриджского университета Стивен Хокинг

Английский физик-теоретик Стивен Хокинг умер на 77-м году жизни

© Flickr/ Lwp Kommunikáció
В мире
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Даже будучи полностью парализованным, Хокинг вел активную жизнь — занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Всемирно известный английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг скончался на 77-м году жизни, сообщает телеканал BBC со ссылкой на родственников ученого.

Хокинг — физик-теоретик, известный популяризатор науки и автор книги "Краткая история времени", которая разошлась 10-миллионным тиражом. Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.

В 1963 году 22-летнему Хокингу был поставлен диагноз "боковой амиотрофический склероз (БАС)". Врачи тогда считали, что жить ему осталось два-три года. Однако их прогнозы не оправдались: Хокинг продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей. Даже будучи полностью парализованным, Хокинг вел активную жизнь — занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи.

Теги:
Теория Большого взрыва, Физика, Хокинг, Стивен Уильям Хокинг



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