Трасса Бишкек — Ош в Кыргызстане закрыта из-за лавины

МЧС республики не рекомендует планировать проезд по этой дороге до окончания расчистки от снега

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Из-за схода лавины стратегическая автомагистраль Бишкек — Ош в Кыргызстане полностью закрыта для проезда, сообщила пресс-служба МЧС республики.

"В связи со сходом снежной лавины на 246-м километре автодорога Бишкек — Ош полностью закрыта для проезда, в этой связи рекомендуем не выезжать по автодороге Бишкек — Ош", — говорится в сообщении.

Лавина объемом 2,5 миллиона кубических метров сошла во вторник в 21:00 по местному времени. По предварительным данным, пострадавших нет. К расчистке привлечены 40 спасателей МЧС и четыре единицы инженерной техники. Из-за закрытия дороги на посту Сосновка в Чуйской области простаивают 50 большегрузных и пять легковых машин, на посту Арал в Джалал-Абадской области — 60 грузовиков и 35 легковушек. На обоих постах установлены пункты обогрева и питания.

МЧС не рекомендует планировать проезд по этой дороге до окончания расчистки от снега.

Трасса Бишкек — Ош протяженностью свыше 600 километров — единственный наземный коридор, связывающий северные и южные регионы Кыргызстана. Она проходит по горным серпантинам на высоте свыше 3 тысяч метров над уровнем моря. В зимний период движение по автомагистрали затруднено из-за высокой лавинной опасности.