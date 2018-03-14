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Анатолий Кашпировский

Кашпировский подал в суд на Первый канал за коллаж с котом

© Sputnik/ Замир Усманов
В мире
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Коллаж из фотографий Анатолия Кашпировского и кота из Благовещенска показали в программе "Вечерний Ургант", Кашпировский просит выплатить компенсацию в размере 500 тысяч рублей и опровергнуть утверждение о том, что он экстрасенс

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Останкинский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит иск Анатолия Кашпировского к Первому каналу, который показал в юмористическом шоу "Вечерний Ургант" коллаж из его фотографии и изображения кота.

Коллаж был использован в сюжете о "коте-экстрасенсе" из Благовещенска. "Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации будет рассмотрен в закрытом режиме", — решила судья Альбина Хуснетдинова.

Как пояснил журналистам представитель ответчика, Кашпировский требует компенсации в 500 тысяч рублей и опровержения. "В том числе он просит опровергнуть фразу, что чудо-питомец видит привидений", — сказал юрист.

По его словам, основные претензии истца связаны с тем, что в сюжете его назвали экстрасенсом, хотя тот настаивает, что он психотерапевт, передает корреспондент РИА Новости из суда.

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Исковые требования на Первом канале не признают. "Мы не сообщали никаких утверждений и фактов. Давайте оспаривать все шутки, которые прозвучали", — добавил юрист.

Из-за болезни представителя Кашпировского заседание перенесли на середину апреля.

Кашпировский стал широко известен в Советском Союзе благодаря телевидению, где он вел передачу "Сеансы здоровья". Во время нескольких телемостов он внушал пациентам во время хирургических операций, что они не испытывают боли. Однако многие ученые и врачи считали, что сеансы психотерапевта вредят здоровью людей, особенно тех, у кого слабая психика.

Теги:
иск, суд, АНатолий Кашпировский, Россия



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