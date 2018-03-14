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Палатка, установленная полицейскими на месте отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери

Постпред об ультиматуме Лондона по делу Скрипаля: Москва не боится ничего

AP Photo / Matt Dunham
В мире
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Премьер Великобритании обвинила Москву в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери химоружием и ждала реакции Москвы до среды, постпред России назвал действия Лондона нарушением конвенции о запрете химоружия

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Язык ультиматумов с Москвой не работает, Россия ничего не боится, заявил постпред России Владимир Чижов, комментируя заявления Лондона о том, что Москва должна была до среды ответить на выдвинутые обвинения по делу Сергея Скрипаля.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери. Мэй заявила, что о нормальных отношениях с Россией не может быть и речи, и подчеркнула, что до среды ожидает ответа Москвы на обвинения.

"Россия ничего не боится. Я думаю, в этом должны были убедиться и в Лондоне, и в других западных столицах. У меня вызывают сожаление те дебаты, которые проходят в британском парламенте, те официальные заявления, которые делаются, вместо того чтобы разобраться в этой ситуации, вместо того чтобы привлечь Россию к расследованию", — сказал Чижов в интервью телеканалу Euronews.

Он добавил, что Великобритания фактически находится "в состоянии нарушения международной конвенции по запрещению химического оружия", в соответствии с которой она обязана была предоставить той стране, в адрес которой выдвигаются соответствующие подозрения, необходимые объективные данные, включая образцы этого вещества, пишет РИА Новости.

Тереза Мэй.
© REUTERS/ DYLAN MARTINEZ
Тереза Мэй обвинила Россию в использовании запрещенного химоружия "Новичок"
"Соответственно, российская сторона ответила бы на эти подозрения в течение десяти суток. Вместо этого Лондон, к сожалению, избрал язык ультиматумов. Могу сразу сказать, что язык ультиматумов с Россией не работает", — сказал Чижов.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

Теги:
химическое оружие, Владимир Чижов, Сергей Скрипаль, Тереза Мэй, Лондон, Москва, Великобритания, Россия



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