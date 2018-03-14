Симоньян прокомментировала решение Лондона в связи с "делом Скрипаля"

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение Лондона о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении России в связи с "делом Скрипаля", сообщает РИА Новости.
В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в связи с "делом Скрипаля" Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии. Мэй сообщила также об экстренном созыве Совета НАТО.
"Скажите, а почему рядовой российский гражданин, у которого в Лондоне нет счетов, детей и квартир, и частных самолетов нет, должен сейчас расстроиться? Они реально думают, что Россией до сих пор командуют беглые олигархи. Россия не предоставила объяснений смерти Хокинга, поэтому хайли лайкли (весьма вероятно – ред.) это она", — написала Симоньян в Telegram.
Кроме того, в ответ на заявление Мэй о том, что глава МИД России не достоин своего поста, Симоньян напомнила о диалоге в 2008 году Лаврова с тогдашним британским министром иностранных дел Дэвидом Милибандом по поводу грузинского кризиса, в котором Сергей Лавров якобы с использованием крепких выражений посоветовал своему коллеге "не учить его".
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.