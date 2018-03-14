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Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян

Симоньян прокомментировала решение Лондона в связи с "делом Скрипаля"

© Sputnik/ Владимир Трефилов
В мире
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Главный редактор МИА "Россия сегодня" заявила, что "рядовому россиянину нет причины расстраиваться" из-за очередных санкций Великобритании в отношении России.

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение Лондона о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении России в связи с "делом Скрипаля", сообщает РИА Новости.

В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в связи с "делом Скрипаля" Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии. Мэй сообщила также об экстренном созыве Совета НАТО.

"Скажите, а почему рядовой российский гражданин, у которого в Лондоне нет счетов, детей и квартир, и частных самолетов нет, должен сейчас расстроиться? Они реально думают, что Россией до сих пор командуют беглые олигархи. Россия не предоставила объяснений смерти Хокинга, поэтому хайли лайкли (весьма вероятно – ред.) это она", — написала Симоньян в Telegram.

Кроме того, в ответ на заявление Мэй о том, что глава МИД России не достоин своего поста, Симоньян напомнила о диалоге в 2008 году Лаврова с тогдашним британским министром иностранных дел Дэвидом Милибандом по поводу грузинского кризиса, в котором Сергей Лавров якобы с использованием крепких выражений посоветовал своему коллеге "не учить его".

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

Палатка, установленная полицейскими на месте отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери
AP Photo / Matt Dunham
Постпред об ультиматуме Лондона по делу Скрипаля: Москва не боится ничего
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал чушью обвинения в причастности Москвы к отравлению Скрипаля, но отметил, что Россия готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон выполнит свою часть обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия. Он подчеркнул, что Россия не получала от Лондона никаких запросов, которые Великобритания обязана была подать в соответствии с КЗХО, и напомнил, что страна, которую обвиняют в изготовлении химоружия, имеет полное право получить образцы этого вещества. По словам Лаврова, Россия официально потребовала от Лондона предоставить ей доступ ко всем материалам по делу Скрипаля, а также к веществу, которым он предположительно был отравлен.

Теги:
Маргарита Симоньян, Великобритания, Россия, Международная политика



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