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Британский флаг на фоне Биг-Бена в Лондоне

Из Лондона высылают 23 российских дипломата, Москва готовит ответные меры

© AFP 2018/ Fabrice Coffrini
В мире
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Лондон передал Москве список дипломатов, среди них есть представители военного атташата, все они должны покинуть страну в семидневный срок

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. МИД России прокомментировало заявление Терезы Мэй о о якобы причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери химическим оружием "Новичок".

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"Заявление премьер-министра Великобритании о мерах "наказания" расцениваем как беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога между нашими странами. Считаем категорически неприемлемым и недостойным тот факт, что правительство Великобритании в своих неблаговидных политических целях пошло на дальнейшее серьезное обострение отношений, объявив о целом наборе враждебных мер, включая высылку из страны 23-х российских дипломатов", — прокомментировали в МИД России.

В ведомстве отметили, что вместо того, чтобы завершить собственное расследование, задействовать установленные международные форматы и инструменты, в том числе в рамках Организации по запрещению химического оружия, британское правительство сделало выбор в пользу конфронтации с Россией.

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Sputnik/ Владимир Трефилов
Симоньян прокомментировала решение Лондона в связи с "делом Скрипаля"
Лондон передал Москве список российских дипломатов, которые должны покинуть территорию Великобритании.

"Это российские дипломаты, там есть представители военного атташата. Список по дипломатическим каналам передали российской стороне, он у нас есть, они должны в течение семи дней покинуть территорию Великобритании. Наши ответные меры готовятся и будут переданы британской стороне", — сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале Россия-1.

Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля.

Теги:
химическое оружие, МИД России, Сергей Скрипаль, Мария Захарова, Тереза Мэй, Москва, Лондон, Великобритания, Россия



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