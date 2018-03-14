Из Лондона высылают 23 российских дипломата, Москва готовит ответные меры

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. МИД России прокомментировало заявление Терезы Мэй о о якобы причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери химическим оружием "Новичок".МИД России.
В ведомстве отметили, что вместо того, чтобы завершить собственное расследование, задействовать установленные международные форматы и инструменты, в том числе в рамках Организации по запрещению химического оружия, британское правительство сделало выбор в пользу конфронтации с Россией.
"Это российские дипломаты, там есть представители военного атташата. Список по дипломатическим каналам передали российской стороне, он у нас есть, они должны в течение семи дней покинуть территорию Великобритании. Наши ответные меры готовятся и будут переданы британской стороне", — сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале Россия-1.
Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля.