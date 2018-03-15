Путин рассказал, как чуть не стал таксовать в Петербурге

Президент России рассказал, что, имея на руках двух маленьких детей, он собирался подрабатывать таксистом, однако ему предложили заняться юридическими делами в управлении президента

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал, как чуть не стал подрабатывать таксистом в Петербурге после того, как ушел с работы из мэрии, когда Анатолий Собчак проиграл выборы градоначальника.

Во второй части документального фильма Андрея Кондрашова про главу государства Путин отметил, что когда ему в конце 90-х годов поступило предложение от управляющего делами президента переехать на работу в Москву, он не мог не принять его, потому что другой работы не было, пишет РИА Новости.

"Я даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать? Я не шучу, куда деваться. Двое детей маленьких. Поэтому когда предложили переехать в Москву и заняться юридическими делами в управлении делами президента, я согласился и приехал", — сказал он.

По словам главы государства, он никогда не хотел уезжать из Петербурга. Однако Владимир Путин благодарен, что его пригласили на работу в Москву и он смог обосноваться в этом городе.