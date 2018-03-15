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Взлетно-посадочная полоса аэропорта Якутск с рассыпанным грузом из самолёта Ан-12

Золотой дождь в небе над Якутией: самолет потерял ценный груз

© Foto: телеграм-канал "Следком"
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Грузовой самолет потерял ценный груз: по сообщениям местных СМИ, из люка выпали золотые слитки весом 9 тысяч тонн

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Транспортные прокуроры в Якутии выехали на место ЧП с самолетом, который при взлете потерял створку грузового люка.

"На место происшествия выехали якутские транспортные прокуроры", — сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как сообщалось ранее, в четверг при взлете из аэропорта Якутск у грузового самолета Ан-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате воздушного судна в Якутск. После того как была сорвана створка люка, был утерян "особо ценный груз", из-за чего в районе аэропорта полиция обыскивает прохожих и водителей.

По сообщениям официальных СМИ, в ходе проверки установлено, что ВС, принадлежащее АК "Нимбус", вылетело по маршруту Красноярск — рудник "Купол" (ЧАО) для загрузки груза — золота в слитках весом около 9 тонн. Официальным комментарием правоохранительных служб агентство не располагает. В социальных сетях появляются фотографии якобы вывалившихся из самолета на дорогу предметов, которые по форме напоминают слитки неизвестного металла.

Теги:
самолет, ЧП, золото, Якутия, Россия



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