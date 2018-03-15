Аппаратура для производства газа "Новичок" была вывезена в США в 90-х годах

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Все запасы газа "Новичок", которым отравился экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, в конце 1990-х годов были уничтожены на средства Пентагона, аппаратура для его производства была вывезена в США.
"По имеющимся открытым публикациям, в том числе, по-моему, в New York Times, этим (уничтожением запасов газа "Новичок". — Ред.) занимались американские военнослужащие химических войск армии США. На это было затрачено 4 миллиона долларов. Это было где-то в конце 90-х годов, такая информация была", — заявил журналистам в четверг бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин.
По его словам, эти запасы располагались на территории Узбекистана, пишет РИА Новости.
"Кроме того, американцы вывезли оборудование для производства этого газа на территорию США", — отметил Никулин.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а Посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери. Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии.