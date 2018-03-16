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Центр в Ташкенте не имеет данных о производстве "Новичка"

© Sputnik/ Владимир Астапкович
В мире
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В Центре по борьбе с опасными материалами отметили, что данные об испытании через офис не проходили

ТАШКЕНТ, 16 мар – Sputnik. Региональный секретариат центров передового опыта по химическим, биологическим, радиологическим и ядерным материалам (ХБРЯМ) для Центральной Азии не располагает информацией о производстве на территории Центральной Азии газа "Новичок", которым, предположительно, был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль.

Сотрудники британских спецслужб на месте отравления Сергея Скрипаля
Daniel LEAL-OLIVAS / AFP
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Ранее сообщалось, что испытания опытных партий "Новичка-5" проводились в 1989–1990 годах на полигоне вблизи Нукуса (столица автономии Каракалпакстан на северо-западе Узбекистана). Ряд экспертов заявили, что специалисты США, которые в 1990-е годы занимались утилизацией данного вещества в Узбекистане, могли самостоятельно освоить его производство.

"Через наш офис такие данные не проходили, информация (о "Новичке") не рассматривалась", — сообщил РИА Новости в пятницу представитель секретариата, отвечая на вопрос о возможности нового производства или транспортировки "Новичка".

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в британском Солсбери. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году. По данным британского правительства, его и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом российского производства "Новичок". "Новички" — условное наименование ряда боевых отравляющих веществ, созданных, предположительно, в СССР в середине 1980-х годов.

Палатка, установленная полицейскими на месте отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери
AP Photo / Matt Dunham
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В мае 2015 года в Брюсселе правительство Узбекистана и научно-исследовательский институт ООН по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ) подписали меморандум об учреждении и функционировании секретариата. Решение об открытии регионального секретариата было принято на заседании диалога высокого уровня по вопросам безопасности между ЕС и странами Центральной Азии в Душанбе в марте того же года. Главный офис секретариата расположен в Ташкенте. Центры в каждой из стран региона занимаются обменом передовой практикой, рассмотрением законов и регулирующих положений, наращиванием технического потенциала в сфере борьбы с распространением указанных опасных материалов.

Теги:
газ "Новичок", Сергей Скрипаль, Ташкент, Узбекистан



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