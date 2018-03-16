Россия поднимет вопрос о нарушении избирательных прав россиян на Украине

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Россия может поднять вопрос о нарушении избирательных прав россиян на Украине в Совбезе ООН в связи с тем, что МВД страны планирует не допускать россиян на избирательные участки в дипмиссиях.
В России 18 марта пройдут выборы президента России. МВД Украины в пятницу сообщило, что не пустит россиян в российские диппредставительства для участия в выборах.
"Россия может поднять вопрос о нарушении избирательных прав россиян на Украине в Совбезе ООН, а также направить ноту протеста в ЕС и странам-гарантам Минских соглашений", — заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Сенатор подчеркнул, что принятое Киевом решение не допускать россиян на избирательные участки противоречит международному законодательству, "нарушает все нормы морали и права".
"Пусть западные партнеры посмотрят, кого они собирались пригласить в Европу, такое решение украинских властей говорит, в целом, об уровне демократии в стране", — заявил политик.
По его мнению, западные страны — гаранты выполнения Украиной "Минска-2" должны сделать свои выводы о том, готова ли эта страна и эта власть выполнить хоть какие-то договоренности по мирному урегулированию в Донбассе.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook, что согласно ноты МИД Украины №610/23-110-236 от 21 февраля 2018 года, Украина заявила решительный протест МИД РФ и требует не проводить выборы 18 марта 2018 года на временного оккупированных РФ территориях Украины — Автономной Республике Крым и г. Севастополь.