Россия поднимет вопрос о нарушении избирательных прав россиян на Украине

Ранее МВД Украины заявило, что россияне не смогут проголосовать на выборах президента России в диппредставительствах в Украине

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Россия может поднять вопрос о нарушении избирательных прав россиян на Украине в Совбезе ООН в связи с тем, что МВД страны планирует не допускать россиян на избирательные участки в дипмиссиях.

В России 18 марта пройдут выборы президента России. МВД Украины в пятницу сообщило, что не пустит россиян в российские диппредставительства для участия в выборах.

"Россия может поднять вопрос о нарушении избирательных прав россиян на Украине в Совбезе ООН, а также направить ноту протеста в ЕС и странам-гарантам Минских соглашений", — заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

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Он отметил, что тема нарушения украинскими властями прав россиян будет обсуждаться на пленарном заседании Совфеда 21 марта, российская делегация "обязательно поднимет этот вопрос на летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ".

Сенатор подчеркнул, что принятое Киевом решение не допускать россиян на избирательные участки противоречит международному законодательству, "нарушает все нормы морали и права".

"Пусть западные партнеры посмотрят, кого они собирались пригласить в Европу, такое решение украинских властей говорит, в целом, об уровне демократии в стране", — заявил политик.

По его мнению, западные страны — гаранты выполнения Украиной "Минска-2" должны сделать свои выводы о том, готова ли эта страна и эта власть выполнить хоть какие-то договоренности по мирному урегулированию в Донбассе.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook, что согласно ноты МИД Украины №610/23-110-236 от 21 февраля 2018 года, Украина заявила решительный протест МИД РФ и требует не проводить выборы 18 марта 2018 года на временного оккупированных РФ территориях Украины — Автономной Республике Крым и г. Севастополь.

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