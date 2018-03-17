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Полиция оцепила место ЧП в центре Стокгольма

"Стокгольмский террорист" Акилов не страдает психическими расстройствами

© REUTERS/ /Magnus Strom
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Наезд грузовика на людей в Стокгольме (27)
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Согласно медэкспертизе, у совершившего наезд на людей в Швеции гражданина Узбекистана Рахмата Акилова упрощенный взгляд на мир, что его мораль противоречива и его толкование ислама "сектантски строгое"

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Психиатры опубликовали результаты промежуточного обследования в отношении гражданина Узбекистана Рахмата Акилова, обвиняемого в исполнении теракта в Стокгольме 7 апреля 2017 года.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Швеции SR, врачи не обнаружили каких-либо серьёзных расстройств в психике Рахмата Акилова.

"Согласно заключению, Акилов, как и согласно первому обследованию, не страдает каким-либо серьезным психическим расстройством, ни сейчас, ни тогда, когда он совершал атаку", — сообщило радио.

Поясняется, что первое подобное небольшое обследование было проведено через несколько дней после совершения им теракта, второе провели на прошлой неделе.

Полиция Швеции
© AFP 2018/ JANERIK HENRIKSSON / TT NEWS AGENCY
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Подобная небольшая экспертиза делается для того, чтобы определить, нужна ли полная судебно-психиатрическая экспертиза подозреваемого, и заключение врачей означает, что необходимости в ней нет. Результаты обследования переданы в суд Стокгольма.
Радио передает, что в материалах заключения говорится, что у Акилова упрощенный взгляд на мир, что его мораль противоречива и его толкование ислама "сектантски строгое".

Акилов также сообщил, что после начала суда он чувствует себя хорошо, ему разрешено готовить еду и играть в настольный теннис с сотрудниками следственного изолятора. Из обследования также следует, что в атаке он не раскаивается и что, если бы была возможность что-либо изменить, так это не допустить смерти детей и чтобы ИГ (террористическая организация "Исламское государство", запрещена в РФ) взяла бы на себя теракт, чего она не сделала. Акилов также повторил, что хотел погибнуть во время теракта.

Напомним, 7 апреля 2017 года грузовик наехал на людей на одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма Дроттнинггатан. Проехав более 500 метров, он врезался в здание торгового центра Åhlens. Погибли пять человек, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти признали произошедшее терактом.

Полицейский в Стокгольме после теракта в центре города
Maja Suslin/TT News Agency via REUTERS
Узбекские спецслужбы делились с коллегами данными об Акилове
Главным подозреваемым стал 39-летний Акилов, он был задержан в день преступления и с тех пор находится под стражей.

Обвинение настаивает на пожизненном заключении и на последующей высылке его из страны с пожизненным запретом на въезд на территорию Швеции.

Суд по делу Акилова начался 13 февраля с общего ознакомления с материалами прокуратуры. Последний день слушаний назначен на 9 мая, решение суда ожидается во второй половине июня.

Тема:
Наезд грузовика на людей в Стокгольме (27)
Теги:
Рахмат Акилов, Узбекистан, Стокгольм, Швеция, Преступление, закон и правосудие



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