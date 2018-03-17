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Председатель КНР Си Цзиньпин в аэропорту Гамбурга

Си Цзиньпин единогласно переизбран на должность главы Китая

REUTERS / Axel Schmidt
В мире
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Также главу страны избрали председателем Военного совета, руководящего Народно-освободительной армией Китая

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин снова стал генеральным секретарем ЦК Компартии Китая.

Выборы состоялись в ходе пятого пленарного заседания первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва, передает "Синьхуа".

Председатель КНР Си Цзиньпин
REUTERS / Jason Lee
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Кроме того, Си Цзиньпина переизбрали председателем Центрального военного совета.

Его заместителями стали генералы Сюй Цилян и Чжан Юся.

Отмечается, что на время голосования журналистов попросили покинуть зал заседаний, чтобы дать возможность депутатам спокойно осуществить свой выбор.

Депутаты форума — около трех тысяч человек — проголосовали за кандидатуру Си Цзиньпина единогласно.

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Теги:
Китай, Политика



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