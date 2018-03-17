Си Цзиньпин единогласно переизбран на должность главы Китая

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин снова стал генеральным секретарем ЦК Компартии Китая.
Выборы состоялись в ходе пятого пленарного заседания первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва, передает "Синьхуа".
Его заместителями стали генералы Сюй Цилян и Чжан Юся.
Отмечается, что на время голосования журналистов попросили покинуть зал заседаний, чтобы дать возможность депутатам спокойно осуществить свой выбор.
Депутаты форума — около трех тысяч человек — проголосовали за кандидатуру Си Цзиньпина единогласно.