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Министерство иностранных дел России

Ответные меры: Россия высылает британских дипломатов

© Sputnik/ Наталья Селиверстова
В мире
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МИД России также принял решение отозвать согласие на открытие генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге, а также прекратить деятельность Британского совета в Российской Федераций в связи с неурегулированностью его статуса

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Москва объявила персонами нон грата 23 британских дипломата. Они должны покинуть Россию в течение недели. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России.

"В субботу, 17 марта, в МИД России был вызван посол Британии в Москве Лори Бристоу, которому была передана нота о введении мер в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения в отравлении Скрипаля", — говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Кроме того, с учетом диспаритета в консульских отношениях Россия отзывает согласие на открытие британского генконсульства в Санкт-Петербурге. Также прекращается деятельность Британского совета в связи с неурегулированностью его статуса.

Часовая башня Биг Бен Вестминстерского дворца в Лондоне.
© Sputnik/ Владимир Астапкович
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В ведомстве отметили, что в случае, если британской стороной будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломата из-за отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По ее словам, Россия "с высокой степенью вероятности" причастна к происшествию в Солсбери.

Комментируя данное обстоятельство, посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что высылаемые из Великобритании 23 российских дипломата покинут страну 20 марта.

"Вместе с членами семей речь идет примерно о восьми десятках человек", — добавил он.

Теги:
Лондон, Великобритания, Россия, Политика



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