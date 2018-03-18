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Выборы президента РФ в регионах России

В России идет голосование на выборах президента страны

© Sputnik/ Павел Лисицын
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Тема:
Президентские выборы в России 2018 (29)
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Первые предварительные результаты выборов станут известны после 21:00 мск 18 марта, когда закроются избирательные участки в Калининградской области

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Российской Федерации начались выборы президента страны.

Всего по стране сегодня, 18 марта, будет работать более 97 тысяч избирательных участков и еще около 400 — за рубежом.

Заведующий консульским отделом Посольства РФ в Узбекистане И.Ю.Фетисов
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Выборы президента России проходят уже в седьмой раз.

Глава государства избирается сроком на шесть лет. Согласно Конституции РФ, президентом может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 10 лет.

Порога явки, без достижения которого выборы считались бы несостоявшимися, в России не существует.

Ожидается, что первые предварительные результаты выборов станут известны после 21:00 мск 18 марта, когда закроются избирательные участки в Калининградской области.

Для обеспечения безопасности на избирательных участках задействованы сотрудники полиции, представители Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных формирований.

В местах голосования установлены металлодетекторы, а в помещениях в целях безопасности размещены камеры видеонаблюдения.

Безопасность на транспорте в этот день также усилена.

Тема:
Президентские выборы в России 2018 (29)



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