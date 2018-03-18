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Водителей в России обязали носить светоотражающие жилеты

© Sputnik/ Виталий Аньков
В мире
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В соответствии со вступившими в силу поправками в ПДД, выходить из машины в темное время суток или в условиях ограниченной видимости можно теперь только в световозвращающем жилете

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Водители в России теперь обязаны надевать светоотражающие куртку или жилет в случае вынужденной остановки транспортного средства вне населенных пунктов. Соответствующий пункт правил дорожного движения был внесен постановлением кабмина РФ, он вступил в силу 18 марта.

Таким образом, гражданин обязан надевать куртку, жилет или жилет-накидку с полосами из светоотражающего материала, когда захочет в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости выйти на обочину или проезжую часть.

Эта норма вводится для безопасности водителей. Судя по статистике Госавтоинспекции, количество наездов на водителей в подобной ситуации в стране неуклонно растет.

РИА Новости спросил ряд автоэкспертов, что они думают относительно новых норм. И большинство сошлись во мнении, что инициатива правильная.

Так, координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов отметил, что надетый жилет с катафотами не относится к каким-то "абстрактным вещам", а напрямую касается безопасности водителя.

На нерегулируемых пешеходных переходах Ташкента установят новые светоотражающие знаки
Пресс-служба УБДД ГУВД Ташкента
В Ташкенте устанавливают новые светоотражающие знаки для пешеходов
"Надевать жилет, когда ты по какой-то причине остановился на дороге, произошла аварийная остановка — это очень правильно, очень дружелюбно по отношению к другим водителям, которые должны тебя заметить и объехать. Также это очень снижает смертность в авариях, когда водители не замечают человека в черной куртке, черных штанах и черных ботинках еще ночью", — сказал Шкуматов.

В свою очередь руководитель общественного движения "За безопасность на дороге" Артем Угрюмов подчеркнул, что в Европе уже давно наличие светоотражающего жилета в автомобиле является одним из обязательных требований.

Ранее на сайте правительства РФ была опубликована статистика, в которой указывалось, что в России за шесть месяцев 2017 года в темное время суток было зарегистрировано более 7,5 тысячи наездов на пешеходов (на 10,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В результате данных инцидентов погиб 1321 человек, 6537 человек пострадали.

Теги:
Россия



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