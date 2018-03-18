На выборах президента России в Узбекистане уже проголосовали более 2,5 тысяч человек

Голосование на выборах президента России проходит в республике при большой активности избирателей; на 12:00 по местному времени свой голос успели отдать свыше двух с половиной тысячи человек

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Узбекистане по состоянию на 12 часов местного времени (10.00 мск) на выборах президента России проголосовали свыше 2,5 тысяч избирателей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Причем этот показатель включает в себя и цифры по досрочному голосованию, которое проходило в четырех городах республики.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Регистрация избирателей

"Голосование началось, как и положено, в 8 часов утра. И на протяжении всего этого периода (сейчас 12 часов дня) идет очень активно. Если учитывать голосование, которое произошло досрочно, а это было в четырех городах — Алмалыке, Гулистане, Самарканде и Навои, то уже проголосовали более 2,5 тысяч человек. Из них больше трети тех, кто проголосовал досрочно", — рассказал в интервью Sputnik посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев.

Сравнивания нынешнюю явку с голосованием на выборах депутатов Госдумы РФ в 2016 году, дипломат отметил, что сейчас цифры в разы выше.

"А что касается голосования 2012 года (выборы президента РФ), я думаю, что мы их тоже превысим. Но вы понимаете, рано пока говорить и делать какие-либо прогнозы", — пояснил Тюрденев.

© Sputnik/ Павел Лисицын В России идет голосование на выборах президента страны

При этом он подчеркнул, что действительно виден интерес людей обозначить свою гражданскую позицию. По словам дипломата, проголосовавшие подходили к нему и говорили, что выполнили свой гражданский долг.

Тюрденев заметил, что вопрос не в том, за кого они проголосуют, это личное решение каждого. Вопрос в том, чтобы люди приняли участие в голосовании и были среди тех, кто обозначил свою позицию.

"Мы очень признательны властям Узбекистана, МИДу, другим структурам, руководству республики. Мы получили полнейшую поддержку и в проведении досрочного голосования, и в голосовании в других городах. Все просьбы, с которыми мы обращались, были поддержаны, все было выполнено", — рассказал Тюрденев.

Отметим, что посольство РФ в Узбекистане провело большую информационную кампанию, оповещающую о выборах президента России. При этом дипломатическое ведомство получило поддержку не только через средства массовой информации, но и телекоммуникационные компании, организовавшие СМС-рассылку накануне выборов.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.