На Украине силовики заблокировали избирательные участки для граждан России

Бойцы Нацгвардии не пускают россиян в здания посольств для голосования

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Во Львове, Одессе и Киеве россиян не пускают в диппредставительства для голосования на выборах президента России.

Полицейские и активисты блокировали в ночь на 18 марта посольства, чтобы не допустить граждан до голосования.

По словам полицейского, дежурившего у консульства, в здание пропускают только тех, кто работает в консульстве, и только по списку.

Как передает РИА Новости, несколько десятков представителей националистического движения "Национальный корпус" установили палатку и бочки у здания. Они намерены устраивать так называемый коридор позора для желающих проголосовать на выборах.

Комментируя происходящее на Украине, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Киева "совершенно беззастенчивыми и беззаконными".

Sputnik / Рамиз Бахтияров На выборах президента России в Узбекистане уже проголосовали более 2,5 тысяч человек

Между тем на всей территории России проходят президентские выборы. Кроме того, избирательные участки открылись и в соседних республиках, в частности, в Узбекистане.

Как рассказал в интервью Sputnik посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев, выборы проходят в республике при большой активности избирателей.