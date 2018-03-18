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Сотрудники МВД Украины и представители националистических организаций блокируют здание консульства РФ в Одессе в связи с выборами президента РФ.

На Украине силовики заблокировали избирательные участки для граждан России

© Sputnik/ Стрингер
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Тема:
Президентские выборы в России 2018 (32)
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Бойцы Нацгвардии не пускают россиян в здания посольств для голосования

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Во Львове, Одессе и Киеве россиян не пускают в диппредставительства для голосования на выборах президента России.

Полицейские и активисты блокировали в ночь на 18 марта посольства, чтобы не допустить граждан до голосования.

По словам полицейского, дежурившего у консульства, в здание пропускают только тех, кто работает в консульстве, и только по списку.

Как передает РИА Новости, несколько десятков представителей националистического движения "Национальный корпус" установили палатку и бочки у здания. Они намерены устраивать так называемый коридор позора для желающих проголосовать на выборах.

Комментируя происходящее на Украине, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Киева "совершенно беззастенчивыми и беззаконными".

Очередь на избирательный участок в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
На выборах президента России в Узбекистане уже проголосовали более 2,5 тысяч человек
Между тем на всей территории России проходят президентские выборы. Кроме того, избирательные участки открылись и в соседних республиках, в частности, в Узбекистане.

Как рассказал в интервью Sputnik посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев, выборы проходят в республике при большой активности избирателей.

Тема:
Президентские выборы в России 2018 (32)
Теги:
Украина, Россия



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