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Избиратели на одном из участков в Ташкенте во время выборов президента РФ

Явка на выборах президента РФ в Узбекистане составила 5,5 тысячи человек

Sputnik / Рамиз Бахтияров
В мире
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Тема:
Президентские выборы в России 2018 (37)
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Всего 18 марта в Узбекистане были открыты три избирательных участка — в Ташкенте, Фергане и Бухаре, а в период с 3 по 11 марта в четырех городах страны (Навои, Самарканд, Гулистан и Алмалык) проходило досрочное голосование

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Узбекистане на выборах президента России всего проголосовали свыше 5,5 тысячи человек, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Под оркестр с чувством долга: как в Ташкенте россияне выбирали президента
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Под оркестр с чувством долга: как в Ташкенте россияне выбирали президента
По данным российского посольства в Ташкенте, это почти вдвое превысило явку на президентские выборы в 2012 году и в пять раз — на последние думские выборы в 2016 году.

Избирательные участки были закрыты в 20:00 по ташкентскому времени (18:00 по Москве). Сотрудники посольства отметили высокую активность избирателей на выборах президента РФ. Результаты голосования избирателей объявит ЦИК России.

"Самое главное, что люди пришли выразить свою гражданскую позицию. Не важно, за кого они проголосовали, главное, что они выполнили свой гражданский долг", — отметил посол Российской Федерации в республике Владимир Тюрденев.

на выборах президента РФ
© Sputnik/ Алексей Мальгавко
Многолюдно и активно: как проходят выборы президента РФ в Узбекистане
В целом выборы прошли спокойно, для голосования избирателей были созданы все условия. Люди приходили с хорошим настроением и отдавали голоса за будущее страны.

Всего же 18 марта в Узбекистане были открыты три избирательных участка — в Ташкенте, Фергане и Бухаре, а в период с 3 по 11 марта в четырех городах страны (Навои, Самарканд, Гулистан и Алмалык) проходило досрочное голосование.

Тема:
Президентские выборы в России 2018 (37)

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Теги:
Президентские выборы в России 2018, Узбекистан, Россия, Политика



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