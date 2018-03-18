Явка на выборах президента РФ в Узбекистане составила 5,5 тысячи человек

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Узбекистане на выборах президента России всего проголосовали свыше 5,5 тысячи человек, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Избирательные участки были закрыты в 20:00 по ташкентскому времени (18:00 по Москве). Сотрудники посольства отметили высокую активность избирателей на выборах президента РФ. Результаты голосования избирателей объявит ЦИК России.
"Самое главное, что люди пришли выразить свою гражданскую позицию. Не важно, за кого они проголосовали, главное, что они выполнили свой гражданский долг", — отметил посол Российской Федерации в республике Владимир Тюрденев.
Всего же 18 марта в Узбекистане были открыты три избирательных участка — в Ташкенте, Фергане и Бухаре, а в период с 3 по 11 марта в четырех городах страны (Навои, Самарканд, Гулистан и Алмалык) проходило досрочное голосование.