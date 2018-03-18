Явка на выборах президента РФ в Узбекистане составила 5,5 тысячи человек

Всего 18 марта в Узбекистане были открыты три избирательных участка — в Ташкенте, Фергане и Бухаре, а в период с 3 по 11 марта в четырех городах страны (Навои, Самарканд, Гулистан и Алмалык) проходило досрочное голосование

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Узбекистане на выборах президента России всего проголосовали свыше 5,5 тысячи человек, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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По данным российского посольства в Ташкенте, это почти вдвое превысило явку на президентские выборы в 2012 году и в пять раз — на последние думские выборы в 2016 году.

Избирательные участки были закрыты в 20:00 по ташкентскому времени (18:00 по Москве). Сотрудники посольства отметили высокую активность избирателей на выборах президента РФ. Результаты голосования избирателей объявит ЦИК России.

"Самое главное, что люди пришли выразить свою гражданскую позицию. Не важно, за кого они проголосовали, главное, что они выполнили свой гражданский долг", — отметил посол Российской Федерации в республике Владимир Тюрденев.

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В целом выборы прошли спокойно, для голосования избирателей были созданы все условия. Люди приходили с хорошим настроением и отдавали голоса за будущее страны.

Всего же 18 марта в Узбекистане были открыты три избирательных участка — в Ташкенте, Фергане и Бухаре, а в период с 3 по 11 марта в четырех городах страны (Навои, Самарканд, Гулистан и Алмалык) проходило досрочное голосование.