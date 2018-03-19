Подозреваемый в атаке на малайзийский Boeing покончил с собой

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Бывший украинский пилот Владислав Волошин, которого подозревали в атаке на Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, покончил с собой. Об этом сообщает РИА Новости.
Имя Волошина присутствует в показаниях украинского военного, который проходит в России свидетелем по делу о малайзийском Boeing. Он говорил, что лайнер мог сбить самолет, который пилотировал Волошин.
В СБУ при этом признают, что Волошин служил в украинской армии, однако отмечают, что в день катастрофы он полетов не совершал.