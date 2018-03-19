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Сотрудники украинской полиции

Подозреваемый в атаке на малайзийский Boeing покончил с собой

© Sputnik/ Стрингер
В мире
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Малайзийский Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Бывший украинский пилот Владислав Волошин, которого подозревали в атаке на Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, покончил с собой. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолеты авиакомпании Malaysia Airlines. Архивное фото
MANAN VATSYAYANA / AFP
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Отставной военнослужащий совершил попытку суицида у себя дома. Он был госпитализирован, однако умер по дороге в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

Имя Волошина присутствует в показаниях украинского военного, который проходит в России свидетелем по делу о малайзийском Boeing. Он говорил, что лайнер мог сбить самолет, который пилотировал Волошин.

В СБУ при этом признают, что Волошин служил в украинской армии, однако отмечают, что в день катастрофы он полетов не совершал.

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Теги:
суицид, Malaysia Airlines, Украина



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