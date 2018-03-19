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Сотрудники МВД Украины и представители националистических организаций блокируют здание консульства РФ в Одессе в связи с выборами президента РФ

Путин: ситуация с выборами на Украине безобразна, отвечать Россия не будет

© Sputnik/ Stringer
В мире
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Тема:
Президентские выборы в России 2018 (44)
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В МИД России заявили, что ОБСЕ нарушила свой устав, не защитив избирателей на Украине; полицейские заблокировали входы в российское посольства и консульства в трех городах и не пускали людей внутрь

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с голосованием россиян на Украине безобразием, но отвечать на это Россия не будет.

"Это безобразите, это нарушение всех общепризнанных международных норм… Россия ничем отвечать не будет. Для нас украинский народ — это братский народ, я об этом говорил", — сказал Путин журналистам.

Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускают внутрь россиян для участия в выборах президента. Также у диппредставительств собрались украинские националисты и радикалы. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

Единый день голосования в регионах России
© Sputnik/ Алексей Мальгавко
Россия поднимет вопрос о нарушении избирательных прав россиян на Украине
ОБСЕ нарушила собственный устав, не защитив российских избирателей на Украине, которых не допускали на участки для голосования в консульствах.

"ОБСЕ в своем уставе имеет так называемую "третью корзину", в которой говорится о приоритете прав человека, развитии демократических институтов и мониторинге выборов. То есть ОБСЕ у нас на глазах проигнорировала свой собственный устав, открестилась от выполнения своих прямых функций, отошла в сторону и бросила эту проблему", — заявил член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Координатор миссии наблюдателей ОБСЕ сообщил, что его коллеги слышали о ситуации на Украине, но их мандат ограничивается территорией РФ.

Тема:
Президентские выборы в России 2018 (44)
Теги:
выборы президента, выборы, Владимир Путин, Украина, Россия



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