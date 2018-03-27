Додон заявил, что "крайне возмущен" таким решением МИД Молдовы
Доцент департамента политологии Финансового университета Геворг Мирзаян рассуждает о том, что кроме политической солидарности стоит за высылкой российских дипломатов и как Москва может ответить Западу
В Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия
Поправки направлены на закрепление за ОДКБ и ее постоянно действующими рабочими органами ответственности в сфере защиты секретной информации
Шестнадцать человек числятся пропавшими без вести, согласно заявлениям их родственников
Министры обсудят вопросы обеспечения безопасности в регионе, развития политических, торгово-экономических, инвестиционных, культурно-гуманитарных многосторонних связей, процессы региональной интеграции, перспективы создания транснациональных транспортных коридоров
Основатель Twitter, компании и одноименной криптовалюты Square Джек Дорси заявил, что в течение десяти лет биткоин превратится в самую влиятельную валюту на планете, которой будут пользоваться миллиарды людей
МИД России связывает появление вертолетов без опознавательных знаков с предстоящей конференцией в Ташкенте
О том, почему большая надежда возложена на встречу президентов США и России, рассказал политолог Александр Гусев
Во время всемирной акции WWF призывает выключить свет и бытовые приборы на час в знак неравнодушия к будущему планеты
При любой активности выборы будут признаны состоявшимися, поскольку в Туркменистане нет минимального порога явки избирателей
Полицейский, обменявший себя на заложника при теракте во Франции, скончался
Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования — для Sputnik
Лидеры стран ЕС согласовали общее заявление по инциденту в Солсбери с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о "весьма вероятной" ответственности РФ и отсутствии "иного правдоподобного объяснения"
Александр Хроленко рассуждает для Sputnik, сможет ли конференция в Ташкенте повлиять на взаимоотношение властей Афганистана и движения "Талибан"
Выходец из Марокко захватил заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб и требует освобождения главного фигуранта дела о терактах в Париже и Брюсселе Салаха Абдеслама
Президент России выступил с обращением, в котором отметил, что тех слов благодарности, которые он сказал в центре Москвы сразу после оглашения результатов, мало, поэтому он хочет обратиться ко всем гражданам России
Итоговая явка избирателей на выборах президента России, прошедших 18 марта, составила 67,54%, в голосовании приняли участие более 73 миллионов избирателей
Пожар произошел в ночь на пятницу в 20-этажном здании, в котором проживают более 700 семей