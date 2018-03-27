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Совместное фото участников конференции по Афганистану в Ташкенте
Ради мира: международная конференция по Афганистану в Ташкенте
Мирзиёев: в мирных переговорах важно предоставить инициативу афганцам
Мирзиёев: в мирных переговорах важно предоставить инициативу афганцам
Конференция по Афганистану в Ташкенте
Конференция по Афганистану в Ташкенте

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Опрос

Нужно ли исключить "Дамасы" из системы пассажирских перевозок?
  • Давно пора - как вообще на них можно ездить, особенно в час-пик
    48.2% (159)
  • Нет, эти маневренные машины незаменимы в плотном потоке и на узких улицах
    3.6% (12)
  • В небольших городах с малым количеством населения они "Дамасы" будут полезны
    20.0% (66)
  • Нужно модернизировать устаревшую модель с учетом новых требований и стандартов
    17.6% (58)
  • Маршрутки вообще надо запретить, оставив автобусы, трамваи и метро
    10.6% (35)
Проголосовали: 330
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