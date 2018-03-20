Трамп не собирается поздравлять Путина с победой на выборах

В Белом доме заявили, что звонков Дональда Трампа Путину по поводу выборов в РФ пока не запланировано

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Президент США Дональд Трамп пока не планирует связываться по телефону с Владимиром Путиным по поводу его победы на президентских выборах в России. Об этом сообщает Белый дом со ссылкой на журналистов пула, которые общались с помощником Трампа Хоганом Гидли.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Шавкат Мирзиёев поздравил Владимира Путина с победой на выборах

"Он сказал, что в курсе недавней победы Путина в выборах, но звонков между Трампом и Путиным не запланировано", — сообщают корреспонденты пула по итогам беседы, передает РИА Новости.

Напомним, выборы главы государства прошли в России 18 марта. В соответствии с данными Центризбиркома, действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов.