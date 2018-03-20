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В РЦНК в Ташкенте отметили 200-летие открытия памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому

В РЦНК отметили 200-летие открытия памятника Минину и Пожарскому

Россотрудничество
В мире
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Активисты клуба показали на видеопрезентации историю создания памятника Минину и Пожарскому, которые освободили Москву в 17 веке от иноземных захватчиков

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Российском центре науки и культуры отметили 200-летие со дня открытия в Москве памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому.

Активисты исторического клуба подготовили видеопрезентации по истории создания легендарного памятника героям освобождения Москвы от иноземных захватчиков в XVII веке Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, возглавившим народное ополчение. Также были приведены интересные факты о жизни и творчестве скульптора Ивана Мартоса.

В РЦНК в Ташкенте отметили 200-летие открытия памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому
Россотрудничество
В РЦНК в Ташкенте отметили 200-летие открытия памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому
Руководитель исторического клуба при РЦНК в Ташкенте Василий Костецкий подчеркнул, что почти десять лет по всей стране собирали пожертвования для памятника и он полностью построен на народные средства, пишет пресс-служба Россотрудничества.

Встреча в мастерской Заслуженного деятеля искусств Республики Узбекистан Дамира Рузыбаева
РЦНК
Встреча в мастерской Заслуженного деятеля искусств Республики Узбекистан Дамира Рузыбаева
В продолжение мероприятия состоялась встреча в мастерской Заслуженного деятеля искусств Республики Узбекистан Дамира Рузыбаева. Он рассказал об особенностях профессии скульптора и уникальности композиционного решения первого памятника народным героям.

Состоявшийся экскурс привлек внимание к сохранению историко-культурного наследия России — памяти выдающихся народных ополченцев Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского и исторических событий прошлого. Памятник является не только символом России, но и символом патриотизма и единства народов России.

Теги:
памятник, Россотрудничество, Узбекистан



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