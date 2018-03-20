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Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве

Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ

© Sputnik/ Алексей Куденко
В мире
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Представители мессенджера просили Верховный суд обжаловать иск, которым был утвержден порядок предоставления информации ФСБ

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Telegram обжалует решение Верховного суда России, отклонившего иск к ФСБ по поводу ключей шифрования, заявил журналистам по вторник представитель мессенджера.

"Апелляцию мы подадим в любом случае", — сказал он, пишет РИА Новости.

Здание Верховного суда РФ в Москве
© Sputnik/ Алексей Куденко
Telegram подал иск к ФСБ в Верховный суд России
Представляющая мессенджер правозащитная группа "Агора" просила ВС РФ признать недействующим приказ ФСБ от 19 июля 2016 года №432, которым утвержден порядок предоставления "организаторами распространения информации" данных, необходимых для декодирования.

По утверждению Telegram, если ФСБ получит ключи шифрования, это даст спецслужбе доступ к переписке всех пользователей. В ФСБ в свою очередь заявляют, что без судебного решения они будут просматривать переписку только конкретных пользователей, а если понадобятся массивы данных о многих людях — "конечно, нужно будет решение (суда)".

Теги:
судебное заседание, Telegram, Верховный суд России, ФСБ, Россия



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