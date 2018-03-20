Эксперт: вещество А234 могли произвести в научном центре рядом с Солсбери

Британия не дает образцы газа России, потому что по ним можно определить его происхождение, полагает бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Вещество А234, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, могли произвести в научно-исследовательском центре Porton Down недалеко от Солсбери, поскольку британские специалисты располагают его образцами, заявил РИА Новости бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

"Фактически и Мирзаянов (один из разработчиков А234) заявил недавно в интервью "Голосу Америки", что у Британии это вещество есть. Все данные он им передал, так что я думаю, что британцам нужно хорошо поискать вокруг у себя. Тем более там рядом находится такое замечательное учреждение, как Porton Down — крупнейший в Западной Европе научно-исследовательский центр, специализирующийся на различных видах химического и биологического оружия. Все возможности для производства у них есть", — сказал Никулин.

По его словам, там в свое время британские специалисты обследовали "бывшего президента Украины Виктора Ющенко, Александра Литвиненко, и они же делают заявления по Скрипалю".

"То есть то, что они определили в течение суток, какой именно это газ, это фактически математическое доказательство, что у них такое вещество есть, как минимум хотя бы в качестве контрольного образца. Иначе у них на это бы ушла неделя, а то и две", — сказал эксперт.

Он также отметил, что Британия не дает образцы газа России, потому что по ним можно определить его происхождение.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.