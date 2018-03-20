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Таджикские студенты

Наряд фильтруй, или Особенности национального гардероба в Таджикистане

Sputnik
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Минкультуры Таджикистана разработало рекомендации по женской одежде — мини-юбки, черные платки и галоши надевать не рекомендуется

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Министерство культуры Таджикистана выпустило книгу рекомендаций по женской одежде, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на местные СМИ.

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Издание, написанное на таджикском языке, по большей части состоит из эскизов и примеров нарядов на 368 страницах.

Книга вышла тиражом 300 экземпляров на таджикском языке, ее стоимость — 12,5 доллара.

В книге описаны рекомендации ведомства, касающиеся повседневной и парадной женской одежды.

В издании есть множество разделов: эскизы нарядов для работающих в госструктурах женщин, примеры нарядов для гуляний, национальных праздников, свадеб и семейных торжеств. Указывается, что рекомендовано надевать представительницам прекрасного пола в выходные дни.

Отметим, что все эскизы подготовлены для девочек и женщин в возрасте от 7 до 70 лет.

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Коснулись авторы книги и одежды, которую носить не рекомендуется. Речь идет об одежде и платках черного цвета, черном хиджабе.

"Не рекомендуется также слишком открытая европейская одежда: мини-юбки, декольте, топики, одежда из прозрачной ткани. Также не рекомендуется в общественных местах находиться в галошах или тапочках, в домашней одежде, обтягивающих брюках, одежде из синтетических тканей", — говорится в инструкции.

Ранее власти Таджикистана заявляли о необходимости усиления контроля над стилем женской одежды в республике. В частности, было решено активно пропагандировать ношение национальной одежды.

Теги:
Таджикистан



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