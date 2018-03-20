Из охранника в актеры: как уроженец Курган-Тюбе стал Таджиком Джимми

Простой мигрант из Таджикистана Баймурат Аллабердиев прославился на всю страну, стал Таджиком Джимми и сыграл в "Елках" Бекмамбетова благодаря видеоролику в интернете

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Десять лет назад трудовой мигрант из Таджикистана Баймурат Аллабердиев прославился на всю Россию благодаря роли в новогодней комедии "Елки".

В 2008 году его друзья в шутку выложили на You-Tube видеоролик, в котором он пронзительным голосом напевает известную песню из индийского фильма "Танцор диско".

Буквально через несколько дней после этого он стал звездой интернета, собрав два миллиона просмотров. Аллабердиева сразу прозвали Таджиком Джимми и даже показали в новостях по Первому каналу.

После этого Баймурата стали приглашать на телепередачи и в кино.

Sputnik Таджикистан встретился с 47-летним актером и узнал, в чем секрет его успеха и как сложилась его жизнь в России.

Юность в Таджикистане и переезд в Россию

Будущий актер родился в 1971 году в Курган-Тюбинском районе Таджикской СССР, ныне Пянджском районе Хатлонской области Таджикистана. По паспорту его зовут Оймахмад, а по национальности он на самом деле узбек, хотя детство и юность провел в Таджикистане.

Поскольку дядя Баймурата работал киномехаником в местном кинотеатре, мальчик с детства питал любовь к кино. Больше всего ему нравились красочные индийские фильмы.

"Как только там ставили какой-нибудь индийский фильм, я все бросал и бежал скорее его смотреть. Самым моим любимым фильмом был "Танцор диско" режиссера Баббара Субхаша с великим актером Митхуном Чакраборти в главной роли. В первый раз я увидел эту картину в 1991-м, тогда мне было 20 лет", — вспоминает Таджик Джимми.

У Аллабердиева есть музыкальное образование — он закончил музыкальное училище.

"Я с детства любил петь по-узбекски, по-таджикски, по-азербайджански и по-индийски", — рассказал он.

Актер до сих пор с теплом вспоминает молодость, проведенную в Таджикистане.

"Я любил собирать в горах фисташки, а в поле — спелые дыни и арбузы. Очень скучаю по родине", — признается он.

Однако обстоятельства заставили Аллабердиева в один прекрасный момент вместе с другими земляками уехать работать в Россию. В 2007-м в возрасте 36 лет он решился отправиться в трудовую миграцию.

Появление Таджика Джимми

В первое время в Санкт-Петербурге будущему актеру приходилось браться за любую работу. Он успел потрудиться и грузчиком, и охранником. Но даже вдали от дома мигрант не терял присущего ему оптимизма и при любом удобном случае напевал любимую песню Jimmy Jimmy Jimmy Aaja из "Танцора диско".

Как-то раз его товарищи решили в шутку записать на видео, как таджикский мигрант увлеченно барабанит по столу, отбивая ритм, и поет известную песню на индийском языке.

"Этот ролик появился в 2008 году. Я тогда работал в большом супермаркете охранником. На работе я всегда напевал одну и ту же песню. В один из выходных я спел на камеру хит "Танцор диско", а ребята выложили видео в интернет", — вспоминает Аллабердиев.

По его словам, никто не предполагал, что шутливый видеоролик на You-Tube изменит жизнь мигранта и превратит его в известного на всю страну Таджика Джимми — прозвище придумали пользователи интернета, сложившие национальность артиста с названием исполняемой им песни.

Роль мигранта в "Елках" Бекмамбетова

Знакомый мотив вкупе с задорным исполнением быстро сделали из видео настоящий интернет-хит. Так мигрант превратился в певца.

Видеоролик сделал Баймурата известным, и в 2009-м он получил премию "Видео года" интернет-конкурса "РОТОР-2009". А затем Аллабердиева внезапно пригласили сняться в кино.

По словам артиста, ему лично позвонил режиссер Тимур Бекмамбетов.

"Он позвонил и говорит: "Будем снимать новогодний фильм, называется "Елки". И пригласил меня на съемки", — рассказал он.

Аллабердиеву досталась роль забавного, доброго и простодушного трудового мигранта Юсуфа из Центральной Азии, который работает охранником в Калининградском детдоме и все деньги отправляет семье на родину, а на Новый год позволяет себе небольшой праздник — обед в "Макдоналдсе".

"Елки" стали для мигранта первым актерским опытом, так что на съемках ему приходилось достаточно трудно.

"Было очень много дублей, это было тяжело. Но потом я привык", — отметил Аллабердиев.

По его словам, тогда начинающему актеру помогла хорошая память. Он мгновенно запоминал свою роль и понимал, что от него требует режиссер.

Впоследствии актер снялся в продолжении фильма "Елки-3" и "Елки-5" опять же в роли охранника Юсуфа. В пятой части комедии он играл вместе с супругой Людмилой.

Кроме этого, артиста стали приглашать и в другие проекты: "Тариф на прошлое", "Роман с кокаином", "Бобруйск — Дакар", "Скорый "Москва — Россия", "Звезда" и "Повелитель снов".

Самым любимым своим киноперсонажем Аллабердиев считает автослесаря в телесериале "Последний из Магикян". Веселого таджика приглашают сниматься в кино как минимум два раза в год. Буквально несколько дней назад вышел сериал "Новый муж" с его участием.

Несмотря на то что Аллабердиеву обычно приходится играть обычных рабочих из Центральной Азии, он спокойно относится к этому.

"Я и сам был когда-то мигрантом, зачем этого стесняться?", — говорит он с улыбкой.

Выступление на Первом канале

Кроме кино артист стал часто появляться на телевидении. Так, он неоднократно выступал в телепрограмме "Пусть говорят" Андрея Малахова и даже был участником шоу "Большая разница" на Первом канале.

Публика тепло встречала артиста-самоучку, а таджик пел им свою любимую песню. Совсем недавно, в 2017-м, Таджик Джимми выступал в "Прямом эфире" Андрея Малахова на телеканале "Россия".

Таджик Джимми женат на русской

Избранницей успешного таджика стала коренная петербурженка Людмила Минько.

Как рассказала сама супруга артиста, они познакомились в 2013-м на первомайской демонстрации, которая проходила на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

Подруги Людмилы, увидев Баймурата, сразу узнали его и захотели сфотографироваться на память. Поскольку Людмила не смотрела ролик, она отнеслась к действиям подруг без особого энтузиазма. Однако знакомство с Таджиком Джимми состоялось, переросло в дружбу, а затем и любовь.

По словам Аллабердиева, родственники в Таджикистане хорошо отреагировали на русскую невесту.

"У меня все дома сказали: раз понравилась, женись", — говорит он.

А вот семья Минько отнеслась к жениху с осторожностью. "Мои были 50 на 50, но теперь все на 100% за него и одобряют мой выбор", — поясняет супруга.

После свадьбы Людмила взяла на себя продюсерские функции, чтобы помогать чересчур доброму мужу по работе.

"Бывало, что продюсеры иногда обманывали артиста и забирали себе большую часть гонораров за его выступления", — рассказывает она.

Супруге артиста удалось организовать этот процесс. Теперь она старается вообще не оставлять мужа одного и даже на съемки в другие города ездит вместе с ним. Поскольку Баймурат до сих пор не очень хорошо говорит по-русски, она частенько выступает и в качестве переводчика, объясняя ему сложные слова и термины.

Чем Таджик Джимми занят сейчас

В 2017-м Аллабердиев получил российское гражданство по упрощенной схеме благодаря браку с гражданкой России. По словам жены, было тяжело собирать все документы, поэтому на оформление ушло три года.

Сейчас Таджик Джимми работает в ресторане на Казанской улице в центре Санкт-Петербурга. Он исполняет песни на заказ. Работа начинается под вечер и заканчивается только около трех часов ночи.

К известному соотечественнику часто обращаются за помощью уроженцы Таджикистана. Он помогает в первую очередь начинающим музыкантам-землякам, которые хотят найти работу в России. Кроме этого, он не забывает родню в Таджикистане и каждый месяц посылает им деньги.

На родине у него осталось много родственников: дядя, братья, сестры, племянники. "Я очень скучаю по родине, по природе Таджикистана, поэтому каждое лето обязательно езжу домой", — говорит Таджик Джимми.