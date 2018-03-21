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Звезды с борта МКС

С Байконура запустят новый экипаж МКС на "Союзе МС-08"

© Foto: NASA
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В составе основного экипажа корабля "Союз МС-08" командир корабля космонавт Олег Артемьев, бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-08" и новым экипажем МКС на борту будет запущена 21 марта 2018 года в 20:44 мск с "Гагаринского старта", сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

Выход в открытый космос у МКС
© Foto: NASA
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Стыковка со станцией намечена по классической "длинной" схеме — через двое суток, 23 марта в 22:41 мск. Ожидается, что талисманами новой экспедиции станут небольшая фигурка гавайской женщины, крот из чешского мультфильма, медвежонок и волк Забивака — символ ЧМ-2018 по футболу.

В составе основного экипажа корабля "Союз МС-08" командир корабля космонавт Олег Артемьев, бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. В составе дублирующего экипажа — командир корабля космонавт Алексей Овчинин и бортинженер, астронавт NASA Ник Хейг.

Во время выхода в открытый космос, намеченного на 8 августа, новый экипаж МКС вручную запустит несколько наноспутников, установит панорамные видеокамеры RT360, а также отправит в свободный полет две устаревшие антенны, рассказал космонавт Артемьев незадолго перед отлетом.

Основой работы станет установка двух антенн эксперимента "Икарус" для мониторинга маршрутов стай перелетных птиц. Это уже следующий шаг в орнитологии: раньше их окольцовывали, а сейчас на перелетных пернатых закреплены датчики, сигналы будут передаваться на МКС и фиксироваться оборудованием, которое будет установлено на внешней поверхности станции во время выхода в открытый космос.

Благодаря этому уникальному эксперименту ученые смогут не только с максимальной точностью установить маршруты перелетов птиц с одного континента на другой, но и выработать новые рекомендации для пилотов самолетов.

В результате планируется составление карты, на которой будет отражено, где и в какое время проходят потоки миграции пернатых. Это позволит безопасно корректировать полеты воздушных судов и лучше понимать, как изменения на планете влияют на маршруты перелетных стай.

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© Фото sergeyiss / Instagram
Красота Ташкента из космоса: фото узбекской столицы с борта МКС
Кроме того, будут вручную запущены несколько наноспутников: это "Танюши" курского Юго-Западного университета, а также аппараты Самарского университета SamSat, и спутники "Сириус", в том случае, если они будут готовы и доставлены на МКС рейсом следующего грузовика "Прогресс".

Пилотируемые корабли новой модификации "Союз МС" разработки и производства РКК "Энергия" созданы в результате глубокой модернизации "Союзов ТМА". "Союз МС" оснащен усовершенствованной системой управления движением и навигацией; улучшена система электропитания: увеличена площадь и мощность фотоэлементов — солнечные батареи будут вырабатывать больше энергии; используются новые: телевизионная система, система бортовых измерений, система связи и пеленгации.

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Теги:
Байконур, космонавты, МКС



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