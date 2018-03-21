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Шахта ядерного реактора

Израиль заявил, что в 2007 году уничтожил ядерный реактор в Сирии

© Sputnik/ Игорь Руссак
В мире
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Операция была проведена в ночь с 5 на 6 сентября 2007 года, сообщила армейская пресс-служба, подтвердив сведения.

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Израиль рассекретил информацию о том, что десять с половиной лет назад его авиация разбомбила ядерный реактор в Сирии, который находился на завершающих стадиях строительства.

Операция была проведена в ночь с 5 на 6 сентября 2007 года, сообщила армейская пресс-служба, подтвердив сведения, которые до сих пор циркулировали в зарубежных СМИ, но никак публично не комментировались израильтянами.

"В ночь с 5 на 6 сентября ВВС Израиля уничтожили ядерный объект на последних стадиях его строительства в сирийской провинции Дейр эз-Зор, в 280 милях (около 450 километров) к северо-востоку от Дамаска. Четыре самолета F-16 устранили атомную угрозу не только Израилю, но и всему региону", — цитирует военных РИА Новости.

Они обнародовали видеозапись, на которой запечатлен момент поражения цели — массивного здания квадратной формы, а также фотографии, на которых видно, что постройка, расположенная в пустынной местности, обращена в руины ударом с воздуха. На других снимках — летчики, принимавшие участие в операции, и их боевые машины — истребители F-15 и F-16.

Дым, возникший в результате ударов сирийской армии по позициям Джебхат ан-Нусры (организация запрещена в РФ), в Восточной Гуте в пригороде Дамаска
© Sputnik/ Mikhail Alaeddin
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"Военная разведка сочла, что ядерный объект восстановлению не подлежит. Поскольку Армия обороны Израиля готовилась к ответным действиям (со стороны сирийцев. — Ред.), было решено, что информация об операции пока не должна предаваться огласке", — заявили военные.

Сирийские власти в свое время заявляли, что удар пришелся по пустому участку, принадлежащему межарабскому научному объединению по развитию сельского хозяйства.

Спустя несколько месяцев после налета США потребовали от Международного агентства по атомной энергии провести расследование по поводу "возможной тайной ядерной программы Сирии". Эксперты МАГАТЭ подготовили доклад, в котором говорилось об обнаружении "частиц урана антропогенного происхождения" на объекте Эль-Кибар, который был атакован израильскими ВВС.

"Спустя всего несколько лет провинция Дейр эз-Зор была захвачена ИГ (террористическая группировка "Исламское государство, запрещена в России). Можно только догадываться, какой вред они могли бы нанести, если бы ядерный объект попал в их руки", — подчеркивают израильские военные.

Это второй случай в истории, когда еврейское государство военными средствами пресекает атомный проект недружественных соседей по региону. В 1981 году ВВС Израиля уничтожили строившийся реактор в Ираке. Сейчас израильтяне обещают не допустить появления ядерного оружия в Иране и говорят о готовности, если потребуется, действовать в одиночку.

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Теги:
ядерное оружие, Израиль, Сирия



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