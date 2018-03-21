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Британский полицейский на месте, где был обнаружен автомобиль Скрипаля

МИД РФ о "деле Скрипаля": раскрывайте данные, и мы придем к истине

© REUTERS/ Henry Nicholls
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Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (22)
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Россия не сможет сделать какие-либо выводы по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля без собственного расследования, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениям МИД России Владимир Ермаков

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Если Лондон хочет расследования инцидента в Солсбери, ему следует пригласить Москву, раскрыть данные, и тогда стороны придут к истине, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениям МИД России Владимир Ермаков.

"Понятно, что, если ты хочешь чего-то добиться, то нужно сначала представить какие-то аргументы и совместно идти к каким-то выводам… Я еще раз подчеркиваю, что Россия настойчиво и последовательно выступает за всестороннее расследование произошедшего в Солсбери. Мы готовы принять в этом самое активное участие… Хотите расследования? Приглашайте нас, раскрывайте все данные, и, мы вас уверяем, мы придем к истине. Вот и все. Все просто и понятно", — сказал Ермаков на брифинге в МИД РФ.

Он также добавил, что Россия не намерена требовать от Британии извинений в связи с ее действиями по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Можно даже не признавать, что совершили ошибку, нам это не надо. Просто давайте взаимодействовать в решении тех проблем, которые возникают. Мы не будем требовать от вас ни извинений, ничего. Просто спокойненько давайте взаимодействовать. Есть проблема — давайте решать. Если у вас нет проблемы, спокойненько ее и закрывайте. Люди страдают, вот в чем проблема основная", — заявил Ермаков.

Полиция уведомляется о проведении лабораторных исследований вокруг ресторана, в котором находился бывший сотрудник российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия перед тем как быть отравленными
REUTERS / Peter Nicholls
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По его словам, Москва не сможет сделать какие-либо выводы по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля без собственного расследования, Россия не примет как истину в последней инстанции данные расследования дела Скрипаля ОЗХО и Лондоном без участия Москвы.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (22)
Теги:
МИД России, Лондон, Москва, Международная политика



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