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Работа мозга

Ученые из России создали прибор, который контролирует желания человека

© Fotolia/ Andrea Danti
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Сверхслабые магнитные поля мозга обнаруживаются специальным устройством, называемым магнитоэнцефалографом

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Специалисты предприятия госкорпорации "Росатом" Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики разработали комплекс для регистрации сверхслабых биомагнитных полей, который поможет выявлять "центр желаний" в мозгу живых организмов.

Комплекс, работающий на основе метода сверхпроводящей магнитометрии, неинвазивно (то есть без прямого проникновения внутрь организма) регистрирует сверхслабые магнитные поля.

"Эта разработка даст возможность выявлять центры желаний и даже управлять ими", — пишет РИА Новости со ссылкой на создателей комплекса.

Игорь Соколов
© Sputnik/ Болат Шайхинов
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Сверхслабые магнитные поля мозга обнаруживаются специальным устройством, называемым магнитоэнцефалографом. Биомагнитные поля, излучаемые головным мозгом, в миллионы раз слабее магнитного поля Земли, и потому могут быть зарегистрированы только с помощью специальных магнитометров на основе сверхпроводников, обладающих достаточной чувствительностью для регистрации очень малых магнитных полей.

Результатом проведения магнитоэнцефалографии (МЭГ) являются большие массивы данных, несущие информацию о процессах, происходящих в головном мозге. В ходе обработки этих данных перед исследователем ставится обратная задача, заключающаяся в пространственной реконструкции источников различных МЭГ-сигналов в коре головного мозга. Таким образом можно отследить и работу центра желаний.

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Теги:
Росатом, Россия



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